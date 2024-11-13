Перша допомога при будь-якому сильному та раптовому переляку у дитини: чіткий алгоритм для батьків

Сучасний світ для дітей - дуже небезпечне місце і причиною сильного та раптового переляку може стати будь-що: сусідський пес, повітряна тривога, сильний шум, обстріли, чужа людина. Найголовніше, що треба знати батькам - як допомогти дитині та знизити рівень стрес максимально швидко.
Яку першу допомогу потрібно надати дитині при будь-якому сильному різкому або раптовому переляку, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на нейропсихолога Олександру Косячеву в Instagram.
Нехай дитина розкаже, що вона бачила, що насправді сталося, що вона відчувала і так далі. Обов'язково зробіть це до відходу до сну.
Дайте дитині м'який зворотній зв'язок про те, як ви бачите ситуацію: ти злякався цього звуку, я розумію тебе, але ми в цій кімнаті, вдома, в безпеці, ми поряд, ти не один і таке інше. Поясніть дитині, що сталося.
У цьому допоможе м'який зворотній зв'язок, обійми, видалення від "страшного" - орієнтуйтеся на стан та вік дитини.
Дитині потрібно виплеснути емоції, тому дозвольте виплакатися стільки, скільки це буде їй потрібно. Не зупиняйте.
Весь день після події транслюйте дитині, якщо є така можливість - небезпека позаду, все добре, ти в безпеці.
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