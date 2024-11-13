Перша допомога при будь-якому сильному та раптовому переляку у дитини: чіткий алгоритм для батьків

Дайте виговоритися

Нехай дитина розкаже, що вона бачила, що насправді сталося, що вона відчувала і так далі. Обов'язково зробіть це до відходу до сну.

М'який зворотній зв'язок

Дайте дитині м'який зворотній зв'язок про те, як ви бачите ситуацію: ти злякався цього звуку, я розумію тебе, але ми в цій кімнаті, вдома, в безпеці, ми поряд, ти не один і таке інше. Поясніть дитині, що сталося.

Створіть відчуття безпеки

У цьому допоможе м'який зворотній зв'язок, обійми, видалення від "страшного" - орієнтуйтеся на стан та вік дитини.

Дозвольте плакати

Дитині потрібно виплеснути емоції, тому дозвольте виплакатися стільки, скільки це буде їй потрібно. Не зупиняйте.

Небезпека позаду

Весь день після події транслюйте дитині, якщо є така можливість - небезпека позаду, все добре, ти в безпеці.