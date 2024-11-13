Первая помощь при любом сильном и внезапном испуге у ребенка: четкий алгоритм для родителей

Современный мир для детей - очень опасное место и причиной сильного и внезапного испуга может стать что угодно: соседский пес, воздушная тревога, сильный шум, обстрелы, чужой человек. Самое главное, что нужно знать родителям - как помочь ребенку и снизить уровень стресс максимально быстро.
Какую первую помощь нужно оказать ребенку при любом сильном резком или внезапном испуге, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на нейропсихолога Александру Косячеву в Instagram.
Пусть ребенок расскажет, что он видел, что на самом деле произошло, что он чувствовал и так далее. Обязательно сделайте это до отхода ко сну.
Дайте ребенку мягкую обратную связь о том, как вы видите ситуацию: ты испугался этого звука, я понимаю тебя, но мы в этой комнате, дома, в безопасности, мы рядом, ты не один и так далее. Объясните, что произошло.
В этом поможет мягкая обратная связь, объятия, удаление от "страшного" - ориентируйтесь на состояние и возраст ребенка.
Ребенку нужно выплеснуть эмоции, поэтому позвольте выплакаться столько, сколько это будет ему нужно. Не останавливайте.
Весь день после происшествия транслируйте ребенку, если есть такая возможность - опасность позади, все хорошо, ты в безопасности.
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