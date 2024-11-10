10 простих речей, які дуже важливі для вашої дитини

Дитячі заняття часто здаються дорослим банальними або навіть несерйозними. Однак у житті дитини вони мають велике значення. Якщо знати, що для вашої дитини важливе - ви завжди зможете зробити її щасливою.

Які 10 речей мають велике значення для будь-якої дитини, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Nasha mama.

1. Якщо у вас декілька дітей, то знайдіть час сходити на прогулянку з кожною окремо. Приділяйте час особисто кожній дитині. Це може бути розмова перед сном, прогулянка після школи або чаювання окремо від інших членів родини.

2. Покладіть маленьку шоколадку з запискою дитині у шкільний портфель разом зі сніданком. Повірте - дитині це сподобається й вона точно це оцініть.

3. Пограйте разом з дитиною у "Майнкрафт" або іншу комп'ютерну гру, яка їй подобається.

4. Дозвольте дитині походити по калюжах, які трапляються на вашому шляху. Купіть гумові чоботи - й вперед.

5. Якщо дитина повернулася зі школи похмура й стомлена, утримайтеся від розпитувань про те, як минув день. Залиште її в спокої або мовчки дайте чашку чаю. Дитина про все розповість під час вечері, якщо захоче. Дайте їй час відновити сили.

6. Частіше говоріть дитині, яка вона чудова і що саме вам подобається в ній.

7. Приготуйте дитині на сніданок оладки у формі серця.

8. Придумайте таємне рукостискання або жест, про які знатиме тільки ви й ваша дитина.

9. Повісьте у дитячій кімнаті коркову дошку, щоб залишати одне одному милі записки.

10. Дякуйте дитині за все, що вона робить, навіть, якщо вона просто розвішала сушитися вологі рушники або поклала продукти в холодильник.