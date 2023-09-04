Перон заливав дощ та град. Укрзалізниця знову потрапила у скандал

Укрзалізницю знову розкритикували пасажири через відсутність сервісу. Справа в тому, що поїзд не відчиняли для людей, коли на вулиці йшов дощ та град.

Деталі інциденту з УЗ

Так, жінка розповіла, що людей не пускали до поїзда, хоча на вулиці були дуже несприятливі погодні умови.

"Укрзалізниця наскільки відповідає корпоративним цінностям тримати людей перед закритим поїздом, стоїчно чекаючи останні 20 хвилин перед посадкою тоді, коли перон заливає дощ та град, і всі, включаючи дітей, стоять мокрі?" - написала Олена.

Пізніше вона додала до публікації, що Укрзалізниця пообіцяла відреагувати на ситуацію та якнайшвидше в ній розібратися.

"Дякую УЗ за швидку реакцію, обіцяє врегулювати такі ситуації системно. Це було б супер", - додала вона.

УЗ потрапила у скандал (фото: facebook.com/olena.pavlenko.1)