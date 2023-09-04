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Перон заливав дощ та град. Укрзалізниця знову потрапила у скандал

Понеділок 04 вересня 2023 09:40
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Перон заливав дощ та град. Укрзалізниця знову потрапила у скандал Фото: УЗ знову потрапила у скандал (facebook.com/olena.pavlenko.1)
Автор: Людмила Жукова

Укрзалізницю знову розкритикували пасажири через відсутність сервісу. Справа в тому, що поїзд не відчиняли для людей, коли на вулиці йшов дощ та град.

На таку ситуацію поскаржилася Олена Павленко у Facebook.

Деталі інциденту з УЗ

Так, жінка розповіла, що людей не пускали до поїзда, хоча на вулиці були дуже несприятливі погодні умови.

"Укрзалізниця наскільки відповідає корпоративним цінностям тримати людей перед закритим поїздом, стоїчно чекаючи останні 20 хвилин перед посадкою тоді, коли перон заливає дощ та град, і всі, включаючи дітей, стоять мокрі?" - написала Олена.

Пізніше вона додала до публікації, що Укрзалізниця пообіцяла відреагувати на ситуацію та якнайшвидше в ній розібратися.

"Дякую УЗ за швидку реакцію, обіцяє врегулювати такі ситуації системно. Це було б супер", - додала вона.

Перон заливав дощ та град. Укрзалізниця знову потрапила у скандалПерон заливав дощ та град. Укрзалізниця знову потрапила у скандалУЗ потрапила у скандал (фото: facebook.com/olena.pavlenko.1)

До речі, раніше ми писали, що Укрзалізницю рознесли за потяг, що нагадує "стайню".

А ще розповідали про те, за які порушення Укрзалізниця може відмовити у перевезенні пасажира.

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Укрзалізниця