Перрон заливал дождь и град. Укрзализныця снова угодила в скандал

Укрзализныцю снова раскритиковали пассажиры за отсутствие сервиса. Дело в том, что поезд не открывали для людей, когда на улице шел дождь и град.

Детали инцидента с УЗ

Так, женщина рассказала, что людей не пускали в поезд, хотя на улице біли очень неблагоприятные погодные условия.

"Укрзализныця насколько соответствует корпоративным ценностям держать людей перед закрытым поездом, стоически ожидая последние 20 минут перед посадкой тогда, когда перрон заливает дождь и град, и все, включая детей, стоят мокрые?" - написала Елена.

Позже она добавила к публикации, что Укрзализныця пообещала отреагировать на ситуацию и поскорее в ней разобраться.

"Спасибо УЗ за быструю реакцию, обещает урегулировать такие ситуации системно. Это было бы супер", - добавила она.

УЗ попала в скандал (фото: facebook.com/olena.pavlenko.1)