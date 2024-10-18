Перлова крупа з м'ясом: рецепт смачнючої страви з простих продуктів

Перлова каша - один з популярних гарнірів в Україні. Зазвичай перлову крупу відварюють окремо, підсолюючи та заправляючи маслом. Але можна приготувати з перловки ситну кашу, яка трохи нагадуватиме плов.
Про те, як готувати перлову кашу з м'ясом, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на кулінарний YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того, щоб приготувати ситну та смачну перлову кашу, треба ці продукти:
Щоб зробити перлову кашу смачною, спочатку крупу потрібно промити декілька разів під проточною водою, доки рідина не буде чистою.
Моркву потрібно помити, почистити від шкірки та нарізати соломкою. Цибулю почистьте і наріжте на маленькі кубики, щоб приготувати засмажку. Свинину треба нарізати на невеликі шматочки однакового розміру.
В казанець або каструлю з товстими стінками перекладіть промиту перлову крупу. Залийте перловку водою, додавши сіль до смаку. Води має бути втричі більше, ніж крупи - тобто, 1050 мл на 350 г крупи.
Накрийте каструлю кришкою і варіть перловку до готовності. Щоб зварити перлову крупу швидше, її також можна попередньо замочити на декілька годин. Тоді крупа вбере рідину і швидше пригутується.
В іншу каструлю налийте олію, викладіть свинину і обсмажте м'ясо протягом декількох хвилин, перемішуючи. Коли википить м'ясний сік, додайте до свинини цибулю та моркву, підсоліть та поперчіть до смаку.
Перемішайте продукти, а за декілька хвилин додайте паприку - вона надасть приємного смаку, аромату та кольору. Знову перемішайте інгредієнти та просмажте м'ясо з овочами протягом декількох хвилин, не накриваючи посуд кришкою.
Паприка надає свинині кольору та аромату (скриншот / Закарпатська Господиня)
Після цього потрібно долити води та тушкувати м'ясо з овочами до готовності. Потім додайте до тушкованої свинини відварену перловку. Важливо, щоб в каструлі з м'ясом був соус - тоді крупа краще вбере смаки.
Протушкуйте м'ясо з овочами для додавання до крупи (скриншот / Закарпатська Господиня)
Додайте сушений часник, перемішайте страву і розкладіть по тарілках. За бажанням перлову кашу з м'ясом можна присипати подрібненою зеленою цибулею.
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