Перловая крупа с мясом: рецепт вкусного блюда из простых продуктов

Что нужно для перловки с мясом

Для того чтобы приготовить сытную и вкусную перловую кашу, нужно эти продукты:

вода - 1,5 л

свинина - 500 г

крупа перловая -350 г

лук - 2-3 шт.

морковь - 2 шт.

растительное масло - 2-3 ст. л.

соль - по вкусу

перец - по вкусу

сушеный чеснок - по вкусу

сладкая паприка - 1 ч. л.

зеленый лук - для подачи

Как готовить перловую кашу с мясом

Чтобы сделать перловую кашу вкусной, сначала крупу нужно промыть несколько раз под проточной водой, пока жидкость не будет чистой.

Морковь нужно помыть, почистить от кожуры и порезать соломкой. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики, чтобы приготовить зажарку. Свинину следует нарезать на небольшие кусочки одинакового размера.

В котелок или кастрюлю с толстыми стенками переложите промытую перловую крупу. Залейте перловку водой, добавив соль по вкусу. Воды должно быть втрое больше, чем крупы - то есть, 1050 мл на 350 г крупы.

Накройте кастрюлю крышкой и варите перловку до готовности. Чтобы сварить перловую крупу быстрее, ее можно предварительно замочить на несколько часов. Тогда крупа впитает жидкость и приготовится быстрее.

В другую кастрюлю налейте масло, выложите свинину и обжарьте мясо в течение нескольких минут, перемешивая. Когда выкипит мясной сок, добавьте к свинине лук и морковь, подсолите и поперчите по вкусу.

Перемешайте продукты, а через несколько минут добавьте паприку - она придаст приятный вкус, аромат и цвет. Снова перемешайте ингредиенты и прожарьте мясо с овощами в течение нескольких минут, не накрывая посуду крышкой.

Паприка придает свинине цвет и аромат (скриншот / Закарпатська Господиня)

После этого нужно долить воду и тушить мясо с овощами до готовности. Затем добавьте к тушеной свинине отварную перловку. Важно, чтобы в кастрюле с мясом был соус - тогда крупа лучше впитает вкусы.

Протушите мясо с овощами для добавления в крупу (скриншот / Закарпатська Господиня)

Добавьте сушеный чеснок, перемешайте блюдо и разложите по тарелкам. По желанию перловую кашу с мясом можно присыпать измельченным зеленым луком.