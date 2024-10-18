Перловая крупа с мясом: рецепт вкусного блюда из простых продуктов

Перловая каша - один из популярных гарниров в Украине. Обычно перловую крупу отваривают отдельно, подсаливая и заправляя маслом. Но можно приготовить из перловки сытную кашу, которая будет немного напоминать плов.
О том, как готовить перловую кашу с мясом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на кулинарный YouTube-канал "Закарпатська Господиня".
Для того чтобы приготовить сытную и вкусную перловую кашу, нужно эти продукты:
Чтобы сделать перловую кашу вкусной, сначала крупу нужно промыть несколько раз под проточной водой, пока жидкость не будет чистой.
Морковь нужно помыть, почистить от кожуры и порезать соломкой. Лук почистьте и нарежьте на маленькие кубики, чтобы приготовить зажарку. Свинину следует нарезать на небольшие кусочки одинакового размера.
В котелок или кастрюлю с толстыми стенками переложите промытую перловую крупу. Залейте перловку водой, добавив соль по вкусу. Воды должно быть втрое больше, чем крупы - то есть, 1050 мл на 350 г крупы.
Накройте кастрюлю крышкой и варите перловку до готовности. Чтобы сварить перловую крупу быстрее, ее можно предварительно замочить на несколько часов. Тогда крупа впитает жидкость и приготовится быстрее.
В другую кастрюлю налейте масло, выложите свинину и обжарьте мясо в течение нескольких минут, перемешивая. Когда выкипит мясной сок, добавьте к свинине лук и морковь, подсолите и поперчите по вкусу.
Перемешайте продукты, а через несколько минут добавьте паприку - она придаст приятный вкус, аромат и цвет. Снова перемешайте ингредиенты и прожарьте мясо с овощами в течение нескольких минут, не накрывая посуду крышкой.
Паприка придает свинине цвет и аромат (скриншот / Закарпатська Господиня)
После этого нужно долить воду и тушить мясо с овощами до готовности. Затем добавьте к тушеной свинине отварную перловку. Важно, чтобы в кастрюле с мясом был соус - тогда крупа лучше впитает вкусы.
Протушите мясо с овощами для добавления в крупу (скриншот / Закарпатська Господиня)
Добавьте сушеный чеснок, перемешайте блюдо и разложите по тарелкам. По желанию перловую кашу с мясом можно присыпать измельченным зеленым луком.
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