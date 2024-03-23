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Перлина бессарабської кухні: як приготувати манджу з овочів

Як приготувати манджу з овочами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Назва цієї страви прийшла у Бессарабію з Італії через Болгарію разом з венеційськими та генуезькими купцями. Манджа - це ароматна та поживна страва з овочів та запашних трав. У кожній оселі її готують за своїм рецептом, є з м'ясом та без, більш густа чи більш рідка, яка суп, гостра чи солодка помідорова.

Як готувати манджу з овочів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт шеф-кухаря Андрія Величка для SHUBA.

Що вам знадобиться:

  • Перець солодкий - 5 шт.
  • Баклажан - 2 шт.
  • Цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
  • Часник, зубчики - 1 шт.
  • Томат рожевий - 2 шт.
  • Червоний перець чилі - до вашого смаку
  • Кінза, пучок - 1 шт.
  • Петрушка, пучок - 1 шт.
  • Олія соняшникова - 5 ч. ложок
  • Вино червоне сухе - 100 мл
  • Паприка мелена - 1 ч. ложка
  • Зіра - 1 ст. ложка
  • Сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Як готувати манджу з овочів

Для приготування цієї страви вам знадобиться чавунний казанок або сотейник з товстими стінками. Налийте в нього олію та розігрійте. Швидко розчавіть та наріжте часник, дрібно наріжте чилі та цибулю кубиком. Висипте овочі у розігріту олію та додайте чайну ложку зіри.

Смажте овочі на середньому вогні та не забувайте помішувати, щоб вони не пригорілі. Можна посолити - так цибуля краще обсмажиться. Смажити потрібно 10-15 хвилин до карамельного кольору цибулі.

Наріжте перець трикутниками зі стороною 2 см. Якщо цибуля почала пригорати, додайте трохи вина. Коли воно випарується, додайте перці та тушкуйте ще 15 хвилин.

Підготуйте баклажани та помідори. Томати наріжте хрест-навхрест і залийте окропом, баклажани пошкрябайте виделкою і наріжте кубиком 2 см. Посоліть та відставте доти, доки не буде готовим перець. З помідорів зніміть шкірку.

Додайте баклажани у казанок. Покладіть паприку та накрийте кришкою на 10 хвилин.

Тим часом наріжте, а краще - розімніть руками помідори. Додайте їх у казан. Посоліть та залиште варитися без кришки. Коли рідини стане менше - страва готова.

Подавайте на стіл з хрустким підсмаженим хлібом, зеленню, м'яким сиром та підсмаженими горішками.

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