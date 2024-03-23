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Жемчужина бессарабской кухни: как приготовить манджу из овощей

Как приготовить манджу с овощами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Название этого блюда пришло в Бессарабию из Италии через Болгарию вместе с венецианскими и генуэзскими купцами. Манджа – это ароматное и питательное блюдо из овощей и душистых трав. В каждом доме его готовят по своему рецепту, есть с мясом и без, более густая или более редкая, как суп, острая или сладкая помидорная.

Как готовить манджу из овощей, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт шеф-повара Андрея Величко для SHUBA.

Что вам понадобится:

  • Перец сладкий - 5 шт.
  • Баклажан - 2 шт.
  • Лук желтый репчатый - 1 шт.
  • Чеснок, зубчики - 1 шт.
  • Томат розовый - 2 шт.
  • Красный перец чили - по вашему вкусу
  • Кинза, пучок - 1 шт.
  • Петрушка, пучок - 1 шт.
  • Масло подсолнечное - 5 ч. ложек
  • Вино красное сухое - 100 мл
  • Паприка молотая - 1 ч. ложка
  • Зира - 1 ст. ложка
  • Соль, перец черный молотый - по своему вкусу

Как готовить манджу из овощей

Для приготовления этого блюда вам понадобится чугунный казан или сотейник с толстыми стенками. Налейте в него растительное масло и разогрейте. Быстро раздавите и нарежьте чеснок, мелко нашинкуйте чили и лук кубиком. Высыпьте овощи в разогретое масло и добавьте чайную ложку зиры.

Жарьте овощи на среднем огне и не забывайте помешивать, чтобы они не пригорели. Можно посолить - так лук лучше обжарится. Жарить нужно 10-15 минут до цвета карамельного лука.

Нарежьте перец треугольниками со стороной 2 см. Если лук начал пригорать, добавьте немного вина. Когда оно выпарится, добавьте перцы и потушите еще 15 минут.

Подготовьте баклажаны и помидоры. Томаты надрежьте крест-накрест и залейте кипятком, баклажаны поскребите вилкой и нарежьте кубиком 2 см. Посолите и отставьте, пока не будет готов перец. С помидоров снимите кожуру.

Добавьте баклажаны в котелок. Положите паприку и накройте крышкой на 10 минут.

Тем временем нарежьте, а лучше - разомните руками помидоры. Поместите их в казан. Посолите и оставьте вариться без крышки. Когда жидкости станет меньше - блюдо готово.

Подавайте на стол с хрустящим поджаренным хлебом, зеленью, сыром и поджаренными орешками.

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