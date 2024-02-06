ua en ru
Вт, 06 лютого News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)

Вівторок 06 лютого 2024 20:31
UA EN RU
Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото) Періс Хілтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлія Любченко

Періс Хілтон вирішила публічно звернутися до чоловіка й привітати його з Днем народження милими архівними фото.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-допис зірки.

Періс Хілтон ніжно звернулась до чоловіка та показала поцілунки

42-річна зірка реаліті-шоу та співачка "Stars Are Blind" опублікували в Instagram приємний пост, присвячений особливому дню Реума.

"З днем народження, коханий. Кожного разу, коли я дивлюся у твої очі, я відчуваю, що я вдома. Кожен день з тобою - це казка. Я неймовірно вдячна за наше спільне життя з милою командою та за всі пригоди, які нас чекають. Люблю тебе безмежно. Не можу дочекатися, щоб разом створити ще багато чудових спогадів по всьому світу", - звернулась до чоловіка Періс.

Також Періс додала багато фотографій, де вона з Реумом цілується на різних локаціях, що виглядає дуже мило та романтично, адже за коханням двох щасливих людей завжди приємно спостерігати.

Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)Періс Хілтон зворушливо звернулась до чоловіка і показала ніжні поцілунки: що за привід (фото)

Періс Хілтон привітала коханого з Днем народження (фото: instagram.com/parishilton)

Але це ще не все, Хілтон також виклала відео з коханим, в якому пригадала їхнє весілля, милі кадри й легкий танець у білій сукні. А також інші моменти з подружнього життя.

"Вітаю з Днем народження мого чоловіка та найкращу подругу Картера. Дякую за те, що змушуєш мене почуватися такою безпечною, як вдома, і більш коханою, ніж мене коли-небудь любили раніше. Ти справді показав мені, що таке справжнє кохання. У тебе золоте серце, і я так радію всім нашим пригодам.Люблю тебе все більше і більше з кожним днем", - пише співачка.

Раніше ми розповідали про те, як Періс Хілтон відсвяткувала перший День народження сина.

Також читайте, Періс Хілтон пояснила, чому її дітей народила сурогатна мати.

Читайте РБК-Україна в Google News
стосунки Пэрис Хилтон
NEWS
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу
Бігус vs СБУ. Хто й навіщо стежив за журналістами: деталі скандалу