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Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)

Вторник 06 февраля 2024 20:31
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Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото) Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон решила публично обратиться к мужу и поздравить его с Днем рождения милыми архивными фото.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-пост звезды.

Пэрис Хилтон нежно обратилась к мужу и показала поцелуи

42-летняя звезда реалити-шоу и певица "Stars Are Blind" опубликовали в Instagram приятный пост, посвященный особому дню Реума.

"С днем рождения, любимый. Каждый раз, когда я смотрю в твои глаза, я чувствую, что я дома. Каждый день с тобой - это сказка. Я невероятно благодарна за нашу совместную жизнь с милой командой и за все приключения, которые ждут нас. Люблю тебя безгранично. Не могу дождаться, чтобы вместе создать еще много замечательных воспоминаний по всему миру", - обратилась к мужу Пэрис.

Также Пэрис добавила много фотографий, где она с Реумом целуется на разных локациях, что выглядит очень мило и романтично, ведь за любовью двух счастливых людей всегда приятно наблюдать.

Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)Пэрис Хилтон трогательно обратилась к мужу и показала нежные поцелуи: что за повод (фото)

Пэрис Хилтон поздравила любимого с Днем рождения (фото: instagram.com/parishilton)

Но это не все, Хилтон также выложила видео с любимым, в котором вспомнила их свадьбу, милые кадры и легкий танец в белом платье. А также другие моменты из супружеской жизни.

"Поздравляю с Днем рождения моего мужа и лучшую подругу Картера. Спасибо за то, что заставляешь меня чувствовать себя такой безопасной, как дома, и более любимой, чем меня когда-либо любили раньше. Ты действительно показал мне, что такое настоящая любовь. У тебя золотое сердце, и я так радуюсь всем нашим приключениям. Люблю тебя все больше и больше с каждым днем", - пишет певица.

Ранее мы рассказывали о том, как Пэрис Хилтон отметила первый День рождения сына.

Также читайте, Пэрис Хилтон объяснила, почему ее детей родила суррогатная мать.

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