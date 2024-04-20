Періс Хілтон вперше показала обличчя своєї 5-місячної донечки Лондон (фото)

Як виглядає молодша донька Періс Хілтон

Співачка опублікувала сімейну фотосесію, на якій також був присутній її чоловік, бізнесмен Картер Реум і син Фенікс.

За словами Хілтон, материнство надихнуло її на створення пісні "Fame Won't Love You", записаної разом зі співачкою Sia.

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Періс Хілтон з родиною (фото: instagram.com/parishilton)

"Представляю вам Лондон Мерилін Хілтон-Реум. Відтоді, як себе пам'ятаю, я мріяла бути мамою доньки на ім'я Лондон. Я так вдячна, що вона тут, і щиро ціную кожну мить, проведену з нею… Моя неймовірна подорож материнством надихнула мене на нову, дуже особисту пісню під назвою Fame Won't Love You", - написала Періс.

Нагадаємо, раніше зірка зізнавалася, що назвала свою доньку на честь столиці Великої Британії.

Періс Хілтон з дітьми (фото: instagram.com/parishilton)

Для народження дітей Хілтон заморожувала яйцеклітини, через що їй довелося пройти через безліч болючих медичних процедур.

За словами акторки, вона відчувала біль і ненавиділа цей процес, проте в результаті залишилася задоволеною і відчула себе щасливою.