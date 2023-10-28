Періс Хілтон відтворила образ "стюардеси" Брітні Спірс з нагоди Хелловіна (фото)

Періс Хілтон прийшла на вечірку до Хелловіну в образі Брітні Спірс

На щорічній вечірці Casamigos Halloween у Лос-Анджелесі Періс Хілтон з’явилася у вбранні з музичного кліпу "Toxic" 2003 року - синій формі стюардеси, майже ідентичній тій, яку Брітні носила 20 років тому.

Періс Хілтон в образі стюардеси Брітні Спірс (фото: instagram.com/parishilton)

Брітні Спірс у кліпі "Toxic" (фото: скріншот з відео)

Сексуальний костюм Хілтон складався з мінісукні з короткими рукавами, вирізом і структурованими плечима, а також відповідного капелюха і рукавичок без пальців.

З аксесуарів вона обрала срібні металеві ботильйони, сонцезахисні окуляри-авіатори і масивні срібні сережки з підвісками. Періс також, як і Спірс, вклала своє довге світле волосся у гладкий низький хвіст.