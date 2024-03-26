Періс Хілтон показала цікавий образ total black (фото)

Періс Хілтон часто вражає своїми вбраннями, але зазвичай, вони у неї яскраві, а цього разу зірка одяглась у чорний одяг. Та це не завадило їй бути яскравою.
Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-профіль акторки.
Періс любить вигадливі та оригінальні образи, оскільки вона сама по собі досить яскрава особистість, саме тому одяг слугує для неї як доповнення. Кожен вихід артистки у світ - це щось нове та зовсім не схоже на ті луки, які вона вже встигла засвітити.
Цього разу голлівудська зірка вирішила одягнутися у total black. Для цього образу жінка вибрала плісировану чорну сукню довжини міді з цікавим паском. А також Періс одягнула цікавий чорний гольф, який прикрашений сяючими стразами та виблискують здалеку.
Періс Хілтон у незвичному для себе образі (фото: instagram.com/parishilton)
Варто сказати, що цей лук чорного кольору є дуже елегантним та цікавим, він допомагає підкреслити жіночність та ніжність Хілтон.
Але головною родзинкою цього луку є чорна корона на голові артистки. І це саме та деталь, яка доводить, що стиль Періс дуже сильно відрізняється від усіх інших та допомагає їй щоразу доводити свою унікальність.
Періс Хілтон у незвичному для себе образі (фото: instagram.com/parishilton)
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