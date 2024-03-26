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Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)

Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон часто поражает своими нарядами, но обычно они у нее яркие, а на этот раз звезда оделась в черную одежду. Но это не помешало ей быть яркой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Пэрис Хилтон показала интересный образ total black

Пэрис любит затейливые и оригинальные образы, поскольку она сама по себе достаточно яркая личность, именно поэтому одежда служит для нее как дополнение. Каждый выход артистки в мир - это что-то новое и совсем не похожее на те луга, которые она уже успела зажечь.

В этот раз голливудская звезда решила одеться в total black. Для этого образа женщина выбрала плиссированное черное платье длины меди с интересным пояском. А также Пэрис одела интересный черный гольф, украшенный сияющими стразами и сверкающими издалека.

Пэрис Хилтон в необычном для себя образе (фото: instagram.com/parishilton)

Стоит сказать, что этот лук черного цвета очень элегантный и интересный, он помогает подчеркнуть женственность и нежность Хилтон.

Но главной изюминкой этого лука есть черная корона на голове артистки. И это та деталь, которая доказывает, что стиль Пэрис очень сильно отличается от всех остальных и помогает ей каждый раз доказывать свою уникальность.

Пэрис Хилтон в необычном для себя образе (фото: instagram.com/parishilton)

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