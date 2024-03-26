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Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)

Вторник 26 марта 2024 19:10
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Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото) Пэрис Хилтон (фото: instagram.com/parishilton)
Автор: Юлия Любченко

Пэрис Хилтон часто поражает своими нарядами, но обычно они у нее яркие, а на этот раз звезда оделась в черную одежду. Но это не помешало ей быть яркой.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль актрисы.

Пэрис Хилтон показала интересный образ total black

Пэрис любит затейливые и оригинальные образы, поскольку она сама по себе достаточно яркая личность, именно поэтому одежда служит для нее как дополнение. Каждый выход артистки в мир - это что-то новое и совсем не похожее на те луга, которые она уже успела зажечь.

В этот раз голливудская звезда решила одеться в total black. Для этого образа женщина выбрала плиссированное черное платье длины меди с интересным пояском. А также Пэрис одела интересный черный гольф, украшенный сияющими стразами и сверкающими издалека.

Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)

Пэрис Хилтон в необычном для себя образе (фото: instagram.com/parishilton)

Стоит сказать, что этот лук черного цвета очень элегантный и интересный, он помогает подчеркнуть женственность и нежность Хилтон.

Но главной изюминкой этого лука есть черная корона на голове артистки. И это та деталь, которая доказывает, что стиль Пэрис очень сильно отличается от всех остальных и помогает ей каждый раз доказывать свою уникальность.

Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)Пэрис Хилтон показала интересный образ total black (фото)

Пэрис Хилтон в необычном для себя образе (фото: instagram.com/parishilton)

Раньше мы рассказывали, что Пэрис Хилтон показала милые фотографии с мамой.

Читайте также, как Пэрис Хилтон показала яркие образы в новой съемке.

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