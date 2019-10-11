Пэрис Хилтон купит курорт на Закарпатье: что там будет

Пэрис Хилтон приобретет санаторный комплекс "Деренивская Купель" на Закарпатье. По информации СМИ, на территории курорта уже началось строительство вертолетной площадки, которое планируют завершить еще в этом году.

Инсайдеры поведали изданию LifeStyle 24, что наличие вертолетной площадки было одним из самых основных требований Пэрис Хилтон для приобретения этого популярного курорта в Солотвино.

"Деренивская Купель" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

Кроме вертолетной площадки на территории "Деренивская Купели" появится двухуровневый паркинг, площадка "Пассаж" для проведения масштабных светских вечеринок, а на прилегающих к комплексу территориях обустроят дополнительные стоянки, чтобы все звездные гости могли с комфортом разместить свои авто.

"Деренивская Купель" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

Также, пишет издание, активно ведутся работы по внутреннему убранству 5-звездочного отеля DeLux, открытие которого планируется в 2020 году.

По предположениям инсайдеров, сделка может быть заключена не раньше весны 2020 года. Тогда же голливудская звезда планирует организовать в Украине международный конкурс красоты.

"Деренивская Купель" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

"Сейчас звезда рассматривает две локации для проведения мероприятия - Киев и Закарпатье. И, учитывая состояние дорог в Украине, наличие вертолетной площадки в "Деренивская Купели" может стать ключевым аргументом в выборе места проведения конкурса", - рассказал источник издания.

"Деренивская Купель" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

Напомним, что до недавнего времени Пэрис Хилтон встречалась с актером с украинскими корнями.