Пэрис Хилтон купит популярный украинский курорт: как он выглядит сейчас

Пэрис Хилтон (коллаж РБК-Украина)

Популярный санаторий "Деренівська купіль" в предгорье Карпат уже скоро станет собственностью Пэрис Хилтон

Пэрис Хилтон решила купить в Украине курорт. Актриса нацелилась на санаторный комплекс "Деренівська купіль", который находится в селе Нижнее Солотвино Закарпатской области.

Все это для того, чтобы провести там конкурс красоты мирового масштаба. Как пишет "Укринформ", команда наследницы самой большой в мире сети отелей уже несколько недель ведет переговоры о покупке санатория. На сегодняшний день обсуждают детали сделки, которая должна быть закрыта до конца лета.

Известно, что впервые об этом курорте голливудская актриса узнала весной 2018-го, когда выступала на открытии отеля во Львове. Именно тогда у Пэрис Хилтон и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений.

Санаторный комплекс "Деренівська купіль" (фото: derenivska-kupil.ua)

"Деренівська купіль" находится в урочище Деренивка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом. Фишка комплекса - дендропарк с коллекцией в 5 тысяч насаждений и целебная вода (рядом открыт одноименный завод минеральных вод).

Цвітіння ірисарію в Деренівській Купелі

Напомним, что до недавнего времени Пэрис Хилтон встречалась с актером с украинскими корнями.