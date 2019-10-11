Періс Хілтон купить курорт на Закарпатті: що там буде

Періс Хілтон придбає санаторний комплекс "Деренівська Купіль" на Закарпатті. За інформацією ЗМІ, на території курорту вже почалося будівництво вертолітного майданчика, яке планують завершити ще в цьому році.

Інсайдери розповіли виданню LifeStyle 24, що наявність вертолітного майданчика була однією з основних вимог Періс Хілтон для придбання цього популярного курорту в Солотвино.

"Деренівська Купіль" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

Крім вертолітного майданчика на території "Деренівська Купіль" з'явиться дворівневий паркінг, майданчик "Пасаж" для проведення масштабних світських вечірок, а на прилеглих до комплексу територіях облаштують додаткові стоянки, щоб усі зіркові гості могли з комфортом розмістити свої авто.

"Деренівська Купіль" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

Також, пише видання, активно ведуться роботи по внутрішньому оздобленню 5-зіркового готелю DeLux, відкриття якого планується в 2020 році.

За припущеннями інсайдерів, угода може бути укладена не раніше весни 2020 року. Тоді ж голлівудська зірка планує організувати в Україні міжнародний конкурс краси.

"Деренівська Купіль" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

"Зараз зірка розглядає дві локації для проведення заходу - Київ та Закарпаття. І, враховуючи стан доріг в Україні, наявність вертолітного майданчика в "Деренівська Купіль" може стати ключовим аргументом у виборі місця проведення конкурсу", - розповіло джерело видання.

"Деренівська Купіль" в Солотвино (фото: derenivska-kupil.ua)

Нагадаємо, що до недавнього часу Періс Хілтон зустрічалася з актором з українським корінням.