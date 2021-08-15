Период жары в Украине будет недолгим: погода готовит "сюрпризы"

В воскресенье, 15 августа, тепло будет на большей части территории страны, но вот в восточных регионах термометры опустятся до +24... +25 градусов (согласно прогнозу на время 15:00). Осадки ожидаются в Луганской, Донецкой и Запорожской областях, а также в Крыму.

В понедельник, 16 августа, столбики термометров в среднем будут варьироваться в пределах +28... +32 градусов, но на Закарпатье и Приазовье, а также в Крыму станет "прохладнее" - около +23... +27 градусов. Дожди с грозами прогнозируются в западных регионах.

Во вторник, 17 августа, заметно посвежеет в западных областях: около +19... +25 градусов. Там же пройдут и грозовые дожди. А вот на остальной территории страны будет жарко, и термометры покажут около +28... +34 градусов.

В среду, 18 августа, на западе Украины температура воздуха останется приблизительно такая же: около +19... +24 градусов, в Черниговской и Киевской областях тоже посвежеет - около +22... +24 градусов, но в остальных регионах будет жарко, вплоть до +36 градусов. При этом кратковременные дожди с грозами ожидаются почти везде.

В четверг, 19 августа, синоптическая ситуация изменится - жарко будет только на востоке страны, а на остальной территории ожидается температура воздуха +21... +27 градусов. Но в западных областях термометры опустятся местами до +16 градусов. В этот раз осадки пройдут на всем Левобережье и центральной части Украины.