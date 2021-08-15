Період спеки в Україні буде недовгим: погода готує "сюрпризи"

У неділю, 15 серпня, тепло буде на більшій частині території країни, але ось у східних регіонах термометри опустяться до +24... +25 градусів (згідно з прогнозом на час 15:00). Опади очікуються в Луганській, Донецькій та Запорізькій областях, а також у Криму.

У понеділок, 16 серпня, стовпчики термометрів в середньому будуть варіюватися в межах +28... +32 градусів, але на Закарпатті та Приазов'ї, а також у Криму стане "прохолодніше" - близько +23... +27 градусів. Дощі з грозами прогнозуються в західних регіонах.

У вівторок, 17 серпня, помітно посвіжіє у західних областях: близько +19... +25 градусів. Там же пройдуть і грозові дощі. А ось на решті території країни буде спекотно, і термометри покажуть близько +28... +34 градусів.

У середу, 18 серпня, на заході України температура повітря залишиться приблизно такою ж: близько +19... +24 градусів, у Чернігівській та Київській областях теж посвіжіє - близько +22... +24 градусів, але в інших регіонах буде спекотно, аж до +36 градусів. При цьому короткочасні дощі з грозами очікуються майже скрізь.

У четвер, 19 серпня, синоптична ситуація зміниться - спекотно буде тільки на сході країни, а на решті території очікується температура повітря +21... +27 градусів. Але в західних областях термометри опустяться місцями до +16 градусів. Цього разу опади пройдуть на всьому Лівобережжі та центральній частині України.