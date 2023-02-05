Період тотальних змін: що чекає на всі знаки Зодіаку з 6 по 12 лютого

Гороскоп на найближчий тиждень розповість, які важливі події відбудуться у житті кожного знака Зодіаку. Зірки та планети найближчими днями можуть принести багато щасливих змін, а можуть і вставити ціпки в колеса та перешкодити здійсненню важливих планів.

Що чекає на кожен знак Зодіаку найближчого тижня, з 6 по 12 лютого, розповіли у SlovoFraza.

Овен

У вас розпочнеться період тотальних змін. Зв'язок із центром Всесвіту посилиться, а це означає, що сприятливі події відбуватимуться частіше. Якщо нічого не виходитиме або почнуться перешкоди у справах - змініть тактику.

Телець

У вас настане сприятливий час, щоб зайнятися духовними практиками, отримати нові знання та досвід. Можна читати спеціальну літературу, відвідувати заходи, дивитися відео та фільми.

У серцевій сфері спробуйте вимкнути раціоналізм. Часом у житті варто слідувати за почуттями та емоціями, щоб досягти щастя. Намагайтеся повноцінно відпочивати, щоб не допустити перевтоми. Це дозволить генерувати нові ідеї.

Близнюки

Цього тижня у Близнюків відкриються нові шляхи, які дозволять впустити в життя щось нове. Нічні світила будуть закликати до сміливості, активності.

Запуститься важливий життєвий механізм, який допоможе усвідомити Близнюкам своє місце у світі. Тільки ви можете вирішити, в який бік і як сильно зміниться ваше життя найближчим часом.

Рак

Не забувайте найближчого тижня про закон заміщення Всесвіту. Це означає, що процес кардинальних змін вже запущено, але швидкість і насиченість подій залежатиме про готовність Раків до змін.

Намагайтеся звільнитися від усього зайвого, звільнити місце для чогось нового. Навчіться дивитися на життя не через завісу лаштунків, а перемістіться в перші ряди або навіть на сцену. Адже саме ви керуватимете тим, що з вами зараз відбувається.

Лев

Зробіть установку на успіх, оскільки стан планет та зірок на найближчий тиждень сприятливий. 10 лютого проявіть обережність - негативний аспект Меркурія та Плутона може завдати клопоту. Не ризикуйте і нічого не міняйте цього дня.

В решту днів дійте впевнено та сміливо, генеруйте ідеї, ефективно справляйтеся з будь-якими життєвими труднощами.

Діва

Цього тижня конкретних подій буде мало, все змінюватиметься надто швидко та хаотично. Вам буде здаватися, що все, що відбувається, вже було раніше і цей ефект дежавю переслідуватиме до п'ятниці.

Якщо Дівам здасться, що щастя від них вислизає, варто знайти точку опори. Вона дозволить повернути правильний напрямок та зміцнити свою віру в себе та світле майбутнє.

Терези

Цього тижня доведеться працювати більше, ніж зазвичай і частіше займатись насущними справами. При правильному підході це приноситиме задоволення. Відмовтеся від того, що вам заважає бути енергійними.

Будьте послідовними. Беріться за одну справу за один раз і не стрибайте між завданнями, щоб не втратити концентрацію. Ключем до успіху стане спокій, оптимізм, бажання залишатися самими собою.

Скорпіон

Тиждень буде важливим і насиченим, зберігайте здоров'я та енергію. Намагайтеся утримувати в чистоті важливі зони в будинку. Спілкування з приємними та позитивними людьми цього тижня допоможуть упоратися із важкими завданнями.

Щоб досягти задуманого, Скорпіонам доведеться докласти зусиль. Успіх посміхатиметься вам у різних сферах життя й особливих труднощів на шляху ви не особливо помітите.

Стрілець

Вам буде легше приймати важливі рішення, якщо ніхто не даватиме вам непрохані поради. Не дослухайтеся рекомендацій оточуючих, особливо якщо ви про це не просили.

Нові знайомства стануть провісниками появи у вашому житті чогось важливого та нового. Нові люди у вашому оточенні зможуть змінити ваше життя назавжди.

Козеріг

Вам везтиме цього тижня у вирішенні інтелектуальних завдань. Потрібно більше уважності, обережність та гостра пам'ять. Слідкуйте цього тижня за вашим здоров'ям і боріться зі звичками, які ставлять його під удар.

Вам буде властива деяка норовливість і варто з 6 по 12 лютого бути трохи простіше, особливо коли хтось із близьких людей захоче вам допомогти. Будьте добрішими, чуйними та уважнішими до того, кого ви любите і поважаєте.

Водолій

З 6 по 12 лютого можуть статися ситуації, у яких потрібно обов'язково дослухатися інтуїції. Шосте почуття буде дуже корисним. Це не означає, що здоровий глузд потрібно відкласти убік. Поєднуйте його з інтуїцією і це дасть більше шансів на успіх.

Якщо у вашому житті зараз є якісь суперечки на роботі чи в житті, настав час викинути білий прапор, піти на примирення з ворогами.

Риби

Нічні світила допоможуть відкрити таємницю про майбутнє. У ці дні ви можете займатися духовними практиками, ворожіннями, розшифровувати свої сни. Усі засоби будуть хороші, і цей тиждень підтвердить правдивість цього висловлювання.

Поточні негаразди себе вичерпають, і Риби стануть сильнішими фізично та морально. Швидкість розуму допоможе розв'язувати проблеми у рази швидше. Можна змінювати обстановку, вирушати в подорож, зайнятися покупками або витратити кошти на зміцнення здоров'я.