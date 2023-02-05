Период тотальных изменений: что ждет все знаки Зодиака с 6 по 12 февраля

Гороскоп на ближайшую неделю расскажет, какие важные события произойдут в жизни каждого знака Зодиака. Звезды и планеты в ближайшие дни могут принести много счастливых изменений, а могут и вставить палки в колеса и помешать осуществлению важных планов.

Что ждет каждый знак Зодиака в ближайшую неделю, с 6 по 12 февраля, рассказали в SlovoFraza.

Овен

У вас начнется период тотальных изменений. Связь с центром Вселенной усилится, а это значит, что благоприятные события будут происходить чаще. Если ничего не будет получаться или начнутся помехи в делах - смените тактику.

Телец

У вас наступит благоприятное время, чтобы заняться духовными практиками, получить новые знания и опыт. Можно читать специальную литературу, посещать мероприятия, смотреть видео и фильмы.

В сердечной сфере попробуйте отключить рационализм. Порой в жизни стоит следовать за чувствами и эмоциями, чтобы достичь счастья. Постарайтесь полноценно отдыхать, чтобы не допустить переутомления. Это позволит генерировать новые идеи.

Близнецы

На этой неделе у Близнецов откроются новые пути, которые позволят впустить в жизнь что-то новое. Ночные светила будут взывать к смелости, активности.

Запустится важный жизненный механизм, который поможет осознать Близнецам свое место в мире. Только вы можете решить, в какую сторону и как сильно поменяется ваша жизнь в ближайшее время.

Рак

Не забывайте в ближайшую неделю о законе замещения Вселенной. Это значит, что процесс кардинальных изменений уже запущен, но скорость и насыщенность событий будет зависеть о готовности Раков к изменениям.

Постарайтесь освободиться от всего лишнего, освободить место для чего-то нового. Научитесь смотреть на жизнь не из-за кулис, а переместитесь в первые ряды или даже на сцену. Ведь именно вы будете управлять тем, что с вами сейчас происходит.

Лев

Сделайте установку на успех, так как положение планет и звезд на ближайшую неделю благоприятное. 10 февраля проявите осторожность - негативный аспект Меркурия и Плутона может доставить хлопот. Не рискуйте и ничего не меняйте в этот день.

В остальные дни действуйте уверенно и смело, генерируйте идеи, эффективно справляйтесь с любыми жизненными трудностями.

Дева

На этой неделе конкретных событий будет мало, все будет меняться слишком быстро и хаотично. Вам будет казаться, что все происходящее уже было ранее и этот эффект дежавю будет преследовать до пятницы.

Если Девам покажется, что счастье от них ускользает, то стоит найти точку опоры. Она позволит вернуть правильное направление и укрепить свою веру в себя и светлое будущее.

Весы

На этой неделе придется работать больше, чем обычно и чаще заниматься насущными делами. При правильном подходе это будет приносить удовольствие. Откажитесь от того, что вам мешает быть энергичными.

Будьте последовательными. Беритесь за одно дела за раз и не прыгайте между задачами, чтобы не потерять концентрацию. Ключом к успеху станет спокойствие, оптимизм, желание оставаться самими собой.

Скорпион

Неделя будет важной и насыщенной, сохраняйте здоровье и энергию. Постарайтесь содержать в чистоте важные зоны в доме. Общение с приятными и позитивными людьми на этой неделе помогут справиться с трудными задачами.

Чтобы достичь задуманного, Скорпионам придется приложить усилия. Удача будет улыбаться вам в разных сферах жизни и особых трудностей на пути вы не особо заметите.

Стрелец

Вам будет легче принимать важные решения, если никто не станет вам давать непрошенные советы. Не прислушивайтесь к рекомендациям окружающих, особенно, если вы об этом не просили.

Новые знакомства станут предвестниками появления в вашей жизни чего-то важного и нового. Новые люди в вашем окружении смогут изменить вашу жизнь навсегда.

Козерог

Вам будет везти на этой неделе в решении интеллектуальных задач. Потребуется больше внимательности, осторожности и острая память. Следите на этой неделе за вашим здоровьем и боритесь с привычками, которые ставят его под удар.

Вам будет свойственна некоторая своенравность и стоит с 6 по 12 февраля быть немного проще, особенно, когда кто-то из близких людей захочет вам помочь. Будьте добрее, отзывчивее и внимательнее к тому, кого вы любите и уважаете.

Водолей

С 6 по 12 февраля могут произойти ситуации, в которых нужно обязательно прислушиваться к интуиции. Шестое чувство будет очень полезным. Это не значит, что здравый смысл нужно отложить в сторону. Сочетайте его с интуицией и это даст больше шансов на успех.

Если в вашей жизни сейчас есть какие-то споры на работе или в жизни, то пришло время выбросить белый флаг, пойти на примирение с врагами.

Рыбы

Ночные светила помогут вам открыть тайны о будущем. В эти дни вы смело можете заниматься духовными практиками, гаданиями, расшифровывать свои сны. Все средства будут хороши, и эта неделя подтвердит правдивость данного высказывания.

Текущие неурядицы себя исчерпают, и Рыбы станут сильнее физически и морально. Быстрота ума поможет решить проблемы в разы быстрее. Можно менять обстановку, отправляться в путешествие, заняться покупками или потратить средства на укрепление здоровья.