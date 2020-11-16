Период распродаж или как покупать вещи в любимых брендовых магазинах с дисконтом до 90%

Найдите дополнительную скидку в любимые магазины
Начиная с 11.11 в украинских и зарубежных интернет-магазинах стартовал сезон скидок, а поскольку сейчас вопрос планирования бюджета для всех актуален - RBC запустил проект Промокоды, с помощью которого вы всегда можете быстро и удобно отслеживать актуальные скидочные предложения и найти дополнительную скидку в любимые магазины:
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Answear действует дополнительная скидка 30% на весь ассортимент брендовой одежды и обуви
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Prom действует скидка до 65% на смарт-часы и фитнес-браслеты
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Stylus действует акционное предложение на покупку нового Iphone 12 - можно обменять старую модель телефона, воспользовавшись услугой Stylus-обмен и сэкономить до половины стоимости смартфона
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Aliexpress пожалуй ноябрь является самым выгодным месяцем для покупок на китайском маркетплейсе, поскольку скидки достигают отметки до 90%
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Intertop можно приобрести куртки, пальто и парки мировых брендов с дисконтом до 73%
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Сhicco действует дисконт до 70% на боди и комбинезоны для самых маленьких
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Bonprix можно купить милейшие новогодние свитера по супер-цене 399 гривен. Может быть отличным вариантом подарка для близких на предстоящие праздники
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Ibis действует до -25% на товары для рыбалки только до 22 ноября.