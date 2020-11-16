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Період розпродажів або як купувати речі в улюблених брендових магазинах з дисконтом до 90%

Автор: Styler

Знайдіть додаткову знижку в улюблені магазини

Починаючи з 11.11 в українських і закордонних інтернет-магазинах стартував сезон знижок, а оскільки зараз питання планування бюджету для всіх актуальне - RBC запустив проект Промокоди, за допомогою якого ви завжди можете швидко і зручно відстежувати актуальні дисконтні пропозиції і знайти додаткову знижку в улюблені магазини:

Прогноз погоди
  • Answear діє додаткова знижка 30% на весь асортимент брендового одягу та взуття
  • Prom діє знижка до 65% на смарт-годинник і фітнес-браслети
  • Stylus діє акційна пропозиція на покупку нового Iphone 12 - можна обміняти стару модель телефону, скориставшись послугою Stylus-обмін і заощадити до половини вартості смартфона
  • Aliexpress мабуть листопад є найвигіднішим місяцем для покупок на китайському маркетплейсі, оскільки знижки досягають позначки до 90%
  • Intertop можна придбати куртки, пальто і парки світових брендів з дисконтом до 73%
  • Сһіссо діє знижки до 70% на боді та комбінезони для найменших
  • Bonprix можна купити милі новорічні светри за суперціною 399 гривень. Може бути чудовим варіантом подарунка для близьких на майбутні свята
  • Ibis діє до -25% на товари для риболовлі тільки до 22 листопада.
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