Переживуть вас і ваших дітей. Ці домашні тварини живуть найдовше (фото)

Хто рекордсмени серед домашніх тварин

Серед ссавців найдовше живуть шиншили, які можуть стати нашими супутниками на довгі 20 років, а от найкоротше життя у таких гризунів, як миші, щури та хом'яки - всього 2-3 роки.

Якщо ж ви любите екзотику, заведіть лисицю. Вона кумедна, дуже активна і може прожити в неволі до 25 років.

Любителям рептилій варто обрати черепах. Вони точно не галасливі і будуть з вами до 40 років.

Акваріумістам варто завести яскравих дискусів. Вони дещо примхливі, але можуть радувати вас від 10 до 18 років.

Абсолютними ж рекордсменами є представники пернатих. Кмітливі жако живуть від 50 до 70 років, а от яскраві ари можуть пережити і вас і ваших дітей, адже вони живуть до 80 років!

Ари - рекордсмени серед домашніх тварин (фото: macau-parrot, beautiful-neotrpica)

Термін життя найпопулярніших домашніх тварин:

собака - 10-14 років

кішка - 12-18

гуппі - 3-3,5

мечоносці - 3-4

гурамі - 5-7

золоті рибки - 5-10

скалярії - 7-15

дискуси - 10-18

птах-нерозлучник - 7-15

канарейка - 8-10

хвилястий папуга - 8-15

корелла - 15-20

какаду - 30-40

ара - 30-80

декоративний щур - 2-3

хом'як - 3

декоративна миша - 3

тхір - 5-9

морська свинка - 5-10

кролик - 5-15

дегу - 6-8

шиншила - 15-20

хамелеон - 3-5

ящірка - 5-7

черепаха - 20-40

їжачок - 2-3

білка - 10-12

міні-піг - 10-15

лисиця - 20-25

Хто рекордсмен серед кішок і собак

Найстаршою кішкою, що потрапила в Книгу рекордів Гіннеса, стала тварина на кличку Крім Пафф породи мікс таббі (кішки, які характеризуються плямами, смугами, та іншими смугоподібними візерунками на шерсті та характерним знаком "М" на лобі).

Вона народилася 3 серпня 1967 року і померла 6 серпня 2005 року у віці 38 років і 3 дні. Крім Пафф жила зі своїм власником Джейком Перрі в Остіні, Техас, США разом із ще одним рекордсменом - котом породи сфінкс на ім'я Грендпа Рекс Аланн. Грендпа народився в Парижі, Франція у 1964 і помер у 1998 у віці 34 років, 59 днів.

Серед собак рекордсменом є Бобі з Португалії. Він народився 11 травня 1992 року. 1 лютого 2023 року Бобі виповнилося 30 років 266 днів. Він чистокровний Rafeiro do Alentejo (Рафейру ду Алентежу - португальська порода собак-охоронців худоби, середня тривалість життя яких становить 12-14 років).

Бобі - рекордсмен серед собак (фото: Guinness World Records)

Пес прожив усе своє життя з сім'єю Коста в Португалії.

Бобі побив майже столітній рекорд: попередній найстаріший собака, Блуї (1910-1939), був австралійським пастушим псом, який дожив до 29 років і 5 місяців.