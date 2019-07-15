Не переживайте: звезда сериалов рассказала о своей болезни

Известная актриса рассказала о своем здоровье (Коллаж РБК-Украина)

Актриса сообщила, что на данный момент происходит в ее жизни

Известная актриса, которая много снимается в Украине, Мария Куликова, сообщила поклонникам о своем самочувствии. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Звезда сериалов "Склифосовский", "Две судьбы" и "Простые истины" Мария Куликова объяснила, почему она пропала из социальных сетей и что в ее жизни сейчас происходит. Фанаты артистки были обеспокоены ее здоровьем, так как появились слухи о том, что она серьезно больна, а сына Ивана она вынуждена была отдать своему мужу.

Мария Куликова (kino-teatr.ru)

О том, что в интернете о ней рассказывают страшные вещи, Куликова узнала от своего брата. Она очень удивилась, так как на данный момент она работает в Киеве и активно снимается.

"Хочу сказать всем, кто искренне переживает: я жива, здорова! Со мной все хорошо. Я на съемках в Киеве, до этого была в Минске. Решила не засорять интернет-пространство какими-то будничными историями… Не было ярких событий, которыми хотелось бы поделиться. Но совсем скоро они будут! Иду на концерт певицы Пинк в Варшаве. В общем всё классно, не переживайте, пожалуйста, за меня! И Ваня, кстати, не "брошенка". Мы скоро с ним улетаем на море!" – рассказала Мария Куликова.

На данный момент она снимается в сериале "Тайна Марии" производства Украины, в котором играет главную роль.

Мария Куликова (instagram.com/m.kulikova)

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