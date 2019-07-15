Не переживайте: зірка серіалів розповіла про свою хворобу

Відома актриса розповіла про своє здоров'я (Колаж РБК-Україна)

Актриса повідомила, що на даний момент відбувається у її житті

Відома актриса, яка багато знімається в Україні, Марія Куликова, повідомила шанувальникам про своє самопочуття. Про це вона розповіла на своїй сторінці в Instagram.

Зірка серіалів "Скліфосовський", "Дві долі" та "Прості істини" Марія Куликова пояснила, чому вона зникла з соціальних мереж і що в її житті зараз відбувається. Фанати артистки були стурбовані її здоров'ям, так як з'явилися чутки про те, що вона серйозно хвора, а сина Івана вона змушена була віддати своєму чоловікові.

Марія Куликова (kino-teatr.ru)

Про те, що в інтернеті про неї розповідають страшні речі, Куликова дізналася від свого брата. Вона дуже здивувалася, так як на даний момент вона працює в Києві і активно знімається.

"Хочу сказати всім, хто щиро переживає: я жива, здорова! Зі мною все добре. Я на зйомках у Києві, до цього була в Мінську. Вирішила не засмічувати інтернет-простір якимись буденними історіями... Не було яскравих подій, якими хотілося б поділитися. Але зовсім скоро вони будуть! Йду на концерт співачки Пінк у Варшаві. Загалом все класно, не переживайте, будь ласка, за мене! І Ваня, до речі, не "покинутий". Ми скоро з ним відлітаємо на море!" – розповіла Марія Куликова.

На даний момент вона знімається в серіалі "Таємниця Марії" виробництва України, в якому грає головну роль.

Марія Куликова (instagram.com/m.kulikova)

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