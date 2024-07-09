Пережив своїх 10 дітей. Другий найстаріший чоловік у світі розкрив секрет довголіття

111-річний чоловік з Південної Африки пережив вже своїх десять дітей. Бен Нгемані Мабуза або "дідусь Бен", як його називають люди, вважається другим найстарішим чоловіком у світі.

Який рецепт довголіття у чоловіка, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на What’s The Jam .

В чому секрет "дідуся Бена"

"Щодня я їм кашу, м’ясо і морого - дикий вид африканського шпинату", - сказав він.

За словами чоловіка, він виріс на фермі і все своє життя вирощував овочі. З дитинства він працював у полі.

Згідно з документами довгожителя, Бен народився в 1913 році. Незабаром він може стати претендентом на Книгу рекордів Гіннеса. Титул найстарішого чоловіка у світі носив Хуан Вісенте Перес з Венесуели, якому було 114 років, коли він помер у квітні цього року.

Бену незабаром виповниться 112 років (Скриншот)

Нинішнім рекордсменом-довгожителем є британець Джон Альфред Тінісвуд, який народився в серпні 1912 року, йому 111 років, але незабаром буде 112.

Бен прожив довге життя, йому довелося попрощатися з кількома близькими людьми - він уже багато років овдовів, і лише двоє з його 12 дітей досі живі.

Зараз він живе з двома своїми онуками, 44-річною Нелісве та 27-річною Махосазане, а всього у нього їх сорок. Не дивлячись на похилий вік у нього все добре зі здоров’ям.

"Я ніколи не лежав у лікарні через серйозну хворобу. Зараз мене трохи турбують ноги", - зізнався дідусь.

У його сім’ї явно хороші гени - його молодшому братові Мооі 99 років.