Пережиток прошлого: Супрун рассказала о новых правилах посещения реанимации в Украине

Уляна Супрун сообщила украинцам о том, что они имеют право находиться в палате интенсивной терапии (реанимации) с близкими 24 часа в сутки и 7 дней в неделю. Она объяснила, что запреты на посещение или почасовой доступ – это пережиток прошлого и украинцы обязаны знать свои права. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун отметила, что указ МОЗ о свободном посещении реанимации был выпущен еще три года назад, но исследование, которое провели в феврале 2019 года, показало, что на самом деле только 21% украинцев смогли попасть в отделение интенсивной терапии без проблем. А у 4% за вход в реанимацию даже требовали взятку.

Она объяснила, что частично такие показатели связаны с тем, что медицинские учреждения не готовы к изменениям. Кроме того, выяснилось, что только половина опрошенных знала, что они имеют право находится рядом с близкими в реанимации круглосуточно.

Уляна Супрун (Виталий Носач, РБК-Украина)

Также она напомнила украинцам основные правила, которые касаются посещения отделений интенсивной терапии:

- Право на допуск к пациентам любого возраста действует 24/7 и обеспечивается учреждением здравоохранения;

- Один посетитель может находится у постели пациента без временных ограничений;

- Одновременно у пациента может быть не более двух посетителей. Исключения обсуждаются с врачом;

- Посетителем может быть любой человек, независимо от родственных отношений;

Кроме того, Уляна Супрун рассказала, что при себе в отделениях нужно иметь антисептическую жидкость для дезинфекции рук, которой нужно часто пользоваться, так как руки – крупнейший источник распространения инфекций.

Если посетитель чувствует себя простуженным – то приходить в палату интенсивной терапии не стоит, чтобы не подвергать опасности близкого человека и остальных пациентов.

Не стоит приходить в отделение интенсивной терапии в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также с сильным запахом после курения.

Палата интенсивной терапии (pixabay.com)

Супрун рекомендует настроиться заранее на то, что в палате будет много незнакомых запахов, звуков и тяжелобольных людей, поэтому эмоции стоит сдерживать.

В отделении интенсивной терапии нельзя трогать аппаратуру, к которой подключены пациенты, так как это угрожает их здоровью и жизни. Если по мнению посетителя с аппаратурой что-то не так, то нужно немедленно позвать медицинский персонал и не пытаться сделать что-либо самостоятельно.

Также стоит прислушиваться ко всем инструкциям, советам и просьбам персонала. Они работают для того, чтобы сохранить здоровье и жизнь пациентов. Нужно уважать комфорт других пациентов, поэтому не стоит громко разговаривать или откровенно рассматривать больных, а все вопросы с врачами нужно обсуждать в коридоре.

Не нужно использовать в палате мобильный телефон, вести видео или фотосъемку.

Персонал может попросить выйти посетителей из палаты, чтобы провести манипуляции с вашим близким или с другим пациентом. К этим просьбам нужно прислушиваться.

Супрун напомнила, что посетителям нужно также есть, спать и отдыхать, поэтому находиться в палате круглосуточно без перерывов или смены – не стоит.

Напомним, ранее мы писали о том, что у Супрун рассказали, где и как украинцам бесплатно проверить уровень холестерина.

А также рассказывали о том, что Супрун опровергла мифы о "волшебных" свойствах ноотропов.