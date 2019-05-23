Переждите в безопасном месте: синоптик сделала предупреждение о погоде

Погода в Украине в пятницу, 25 мая, ожидается теплая, но почти во всех областях страны пройдут дожди. Местами возможны ливни, грозы и даже град. Об этом рассказала синоптик Наталка Диденко на своей странице в социальной сети Facebook.

Погода в пятницу будет теплая, местами даже жаркая, но практически всю страну накроют грозы. Синоптик отметила, что ожидаются прояснения.

"24 мая в Украине будет тепло и даже очень тепло, но снова – с дождями. Влажная погода с грозами, местами с шквалами и градом охватит большинство областей. Это не означает, что будет лить, как в тропиках, день и ночь. Солнцем тоже порадует, однако зонты возьмите и переждите в безопасном месте", - написала Диденко и добавила, что местами температура воздуха поднимется до +27 градусов.

"Температура воздуха днем достигнет +21 +27 градусов, на западе будет ниже, +17 +23 градуса", - сообщила синоптик.

Карта погоды

В Киеве в пятницу, 24 мая, ожидается дождь с грозой, однако температура воздуха будет высокой, до +25 +27 градусов.

А вот в Украинского гидрометцентре уточнили, что град возможен в западных областях, а также в Житомирской и Винницкой областях. Во время грозы возможны порывы ветра до 15-20м/с.

Ночная температура воздуха будет колебаться в пределах +11 +16 градусов, на западе ночью +7 +12 градусов.

Погода в Украине 24 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптик дала благоприятный прогноз погоды на выходные и предупредила о существенном похолодании после 28 мая.

А также мы рассказывали о том, что Закарпатье начинает готовиться к наводнению, высота воды в крупных реках побила двадцатилетние рекорды.