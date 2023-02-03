Не переїдайте: які корисні продукти шкідливі у великій кількості

Морепродукти

За словами фахівця, креветки, мідії та краби можуть викликати посилене вироблення гістаміну, тому загрожують проявом алергічних реакцій.

Червона та чорна ікра теж алергени і містять консерванти та сіль, що ускладнює роботу нирок.

Важливо пам'ятати, що морепродукти з сумнівних регіонів накопичують в собі небезпечні важкі метали. Тому це може викликати сильну інтоксикацію організму.

Рекомендовано їсти морепродукти максимум 2-3 рази на тиждень.

Квашені продукти

Квашені огірки, капуста та томати у помірній кількості покращують травлення завдяки бактеріям у складі. Однак, у великих обсягах - викликають діарею та здуття.

Експерт каже, що при зниженій секреції шлунка можуть призвести до гастриту або виразки. До того ж збільшується ризик алергічних реакцій на інші продукти через велику концентрацію гістаміну.

Горіхи

Горіхи та арахіс - потенційні збудники енергії. Все тому, що арахіс містить фітинову кислоту, яка ускладнює засвоєння фосфору, кальцію, магнію, заліза та цинку.

Щоб знизити ризики, експерт радить замочити горіхи на ніч або на кілька годин.

Диня, банани, виноград та яблука

У таких фруктах вміст фруктози перевищує обсяг глюкози. А необроблена фруктоза переходить у їжу для бактерій, утворюючи спазми, гази, діарею та здуття.

Сухофрукти

Необхідно пам'ятати, що великі концентрації природних цукрів можуть призвести до діабету та збільшення ваги. До того ж сухофрукти часто підлягають обробці різними хімічними препаратами та воском для покращення товарного вигляду та захисту від комах.

Також сушені фрукти у великій кількості можуть спричинити алергічні реакції.

Жирне м'ясо

Баранина, свинина, м'ясо гусей та качок містить багато тугоплавних жирів тваринного походження. Тому занадто часте вживання може призвести до ожиріння, виникнення серцево-судинних захворювань та розвитку діабету.

Також вживання великій кількості червоного м'яса призводить до хвороб нирок та розладів ШКТ.

Цільне коров'яче молоко

Молоко у великих обсягах здатне порушувати роботу травної системи. Ці порушення викликаються лактозою.

Однак, лактоза у дорослої людини вже не так добре перетравлюється, як у дитячому організмі.

Гриби

Такі продукти містять багато грибної клітковини - хітину, який не тільки не перетравлюється, а й ускладнює доступ їжі до травних соків.

Окрім того, гриби здатні накопичувати в собі радіоактивні речовини та важкі метали.

Картопля

Вживання великої кількості картоплі може призвести не тільки до надмірної ваги. Такий овоч містить токсичні сполуки соланін та чаконін. Якщо в картоплі їх дуже багато, то вона має гіркуватий смак.

Також не можна їсти картоплю, яка проростає.

Консервовані продукти

Головним консервантом квасолі, горошку, кукурудзи, маслин та риби виступає сіль із високим вмістом натрію.

Важливо, що надлишок солі призведе до порушення роботи нирок, набряків та артеріального тиску.

До того ж консерви з додаванням олії або томатних заправок можуть викликати печію та загострення виразки шлунку.