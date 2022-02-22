Не переводите деньги непонятно кому! В сети появились мошенники, которые собирают средства на армию
В социальных сетях активизировались мошенники, которые собирают деньги на помощь украинской армии.
Украинская журналистка и военнослужащая Ирина Рыбакова на своей странице в Facebook призвала украинцев не переводить средства непонятно кому.
Она предупредила, что на волне патриотизма сейчас активизировались мошенники и просто непорядочные люди. И по многим соцсетям начали собирать деньги на ВСУ.
"В руснявских телеграм-каналах сейчас собирают деньги якобы на потребности ВСУ. На самом деле они пойдут просто в карман админам этих антиукраинских каналов.
Друзья, сейчас на волне патриотизма, активизируются аферисты и просто непорядочные люди. Призываю вас не переводить деньги непонятно кому!" – написала Рыбакова.
Она объяснила, как определить тех, кому не стоит переводить деньги. К примеру, не стоит переводить средства солдатам, которых вы не знаете лично, и они просят пополнить счет.
Не стоит вестись на то, что на аватарке может быть фотография милой девушки в военной форме – на самом деле там может быть зек из тюрьмы.
"А даже если вы знаете бойца, то все равно 10 раз подумайте, стоит ли отдавать свои кровные именно ему. В армии не так все плохо, чтобы не было на сигареты и пополнение счета.
Не спешите переводить деньги людям, которые с вами долго не общались и внезапно пишут в фб-мессенджеры. Возможно, их страницу взломали", - предупредила она.
Ирина Рыбакова порекомендовала поддержать известный благотворительный фонд или известного волонтера. Или отправить деньги на лечение ребенку с СМА.
Реквизиты для помощи Катерине Засухе с СМА
ПриватБанк
5168742232376008
4149 4991 5149 0784
Засуха Сергей (папа)
Или
4149 4991 4312 5597
Засуха Марина (мама)
4441 1144 6313 3387 - Моно
Отец Сергей Засуха: +380 97 080 0100
Кроме того, мы рассказывали о том, как вы можете поддержать украинскую армию – все контакты, реквизиты и списки необходимых вещей.