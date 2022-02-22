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Не переводите деньги непонятно кому! В сети появились мошенники, которые собирают средства на армию

Новина українською →
Вторник 22 февраля 2022 16:31
Не переводите деньги непонятно кому! В сети появились мошенники, которые собирают средства на армию Фото: В соцсетях появились мошенники, которые собирают на ВСУ деньги (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В социальных сетях активизировались мошенники, которые собирают деньги на помощь украинской армии.

Украинская журналистка и военнослужащая Ирина Рыбакова на своей странице в Facebook призвала украинцев не переводить средства непонятно кому.

Она предупредила, что на волне патриотизма сейчас активизировались мошенники и просто непорядочные люди. И по многим соцсетям начали собирать деньги на ВСУ.

"В руснявских телеграм-каналах сейчас собирают деньги якобы на потребности ВСУ. На самом деле они пойдут просто в карман админам этих антиукраинских каналов.

Друзья, сейчас на волне патриотизма, активизируются аферисты и просто непорядочные люди. Призываю вас не переводить деньги непонятно кому!" – написала Рыбакова.

Она объяснила, как определить тех, кому не стоит переводить деньги. К примеру, не стоит переводить средства солдатам, которых вы не знаете лично, и они просят пополнить счет.

Не стоит вестись на то, что на аватарке может быть фотография милой девушки в военной форме – на самом деле там может быть зек из тюрьмы.

"А даже если вы знаете бойца, то все равно 10 раз подумайте, стоит ли отдавать свои кровные именно ему. В армии не так все плохо, чтобы не было на сигареты и пополнение счета.

Не спешите переводить деньги людям, которые с вами долго не общались и внезапно пишут в фб-мессенджеры. Возможно, их страницу взломали", - предупредила она.

Ирина Рыбакова порекомендовала поддержать известный благотворительный фонд или известного волонтера. Или отправить деньги на лечение ребенку с СМА.

Реквизиты для помощи Катерине Засухе с СМА

ПриватБанк

5168742232376008

4149 4991 5149 0784

Засуха Сергей (папа)

Или

4149 4991 4312 5597

Засуха Марина (мама)

4441 1144 6313 3387 - Моно

Отец Сергей Засуха: +380 97 080 0100

Кроме того, мы рассказывали о том, как вы можете поддержать украинскую армию – все контакты, реквизиты и списки необходимых вещей.

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