Перевод часов в Украине на зимнее время в 2021 году: когда, куда и зачем

Когда будем переводить часы

В 2021 году украинцы перейдут на зимнее время в ночь на 31 октября в 4 часа утра. Это позволит поспать в выходной на один час дольше. Будьте внимательны – техника перейдет на зимнее время автоматические, перевести вручную нужно будет только механические механизмы.

Почему мы переводим часы дважды в год

Переводы часов на летнее и зимнее время в Украине практикуют с 1981 года. Основная причина – экономия электроэнергии. Осенью мы переводим часы на час назад, весной – на час вперед.

Почему перевод часов особого смысла не имеет

Как показывают исследования, экономия электроэнергии при переводе времени – мизерная, от 1 до 3%, а порой и того меньше. Однако дважды в год люди страдают от адаптации к новому графику – перевод часов влияет на самочувствие и психоэмоциональное состояние. Снижается работоспособность, появляется сонливость и раздражительность. Как утверждают ученые, перевод часов может вызвать инфаркт, депрессию и привести к медицинским ошибкам.

Почему же не отменяют перевод часов

В Украине перевод часов пытались законодательно отменить уже несколько раз, но все попытки оказались неудачными. Последняя попытка была весной 2021 года. Верховная Рада приняла законопроект №4201 ("Об отчислении времени в Украине") в марте только в первом чтении. В данному законопроекте предлагается установить и закрепить по всей территории Украины единое киевское время и отказаться от дальнейшего сезонного перевода стрелок часов. Утвердить во втором чтении депутаты так и не смогли, и отправили закон на доработку.

Подобные законопроекты уже рассматривали в 2011 году, но депутаты увязли в спорах о том, на каком времени остановиться – летнем или зимнем.

А что говорят врачи?

По результатам многочисленных исследований, можно прийти к выводу, что переход на летнее и зимнее время:

Повышает риск возникновения инфаркта миокарда, особенно у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы

Увеличивает риск развития диабета и сердечно-сосудистых заболеваний

Нарушает тонус симпатической нервной системы

Снижается работоспособность, появляется депрессия, повышенная утомляемость, нарушается сон

Как снизить риск воздействия на здоровье перевода часов