Переведення годинників в Україні на зимовий час у 2021 році: коли, куди і навіщо

Коли будемо переводити годинник

У 2021 році українці перейдуть на зимовий час в ніч на 31 жовтня о 4 годині ранку. Це дозволить поспати у вихідний на одну годину довше. Будьте уважні - техніка перейде на зимовий час, перевести вручну потрібно буде тільки механічні механізми.

Чому ми переводимо годинник двічі на рік

Переведення годинників на літній і зимовий час в Україні практикують з 1981 року. Основна причина-економія електроенергії. Восени ми переводимо годинник на годину назад, навесні - на годину вперед.

Чому переведення годинників особливого сенсу не має

Як показують дослідження, економія електроенергії при перекладі часу – мізерна, від 1 до 3%, а часом і того менше. Однак двічі на рік люди страждають від адаптації до нового графіку – переведення годинників впливає на самопочуття і психоемоційний стан. Знижується працездатність, з'являється сонливість і дратівливість. Як стверджують вчені, переведення годинників може викликати інфаркт, депресію і привести до медичних помилок.

Чому ж не скасовують переведення годинників

В Україні переведення годинників намагалися законодавчо скасувати вже кілька разів, але всі спроби виявилися невдалими. Остання спроба була навесні 2021 року. Верховна Рада прийняла законопроєкт № 4201 ("про відрахування часу в Україні") в березні тільки в першому читанні. У даному законопроєктові пропонується встановити та закріпити по всій території України єдиний Київський час і відмовитися від подальшого сезонного переведення стрілок годинника. Затвердити у другому читанні депутати так і не змогли, і відправили закон на доопрацювання.

Подібні законопроєкти вже розглядали у 2011 році, але депутати загрузли в суперечках про те, на якому часі зупинитися – літньому або зимовому.

А що кажуть лікарі?

За результатами численних досліджень, можна прийти до висновку, що перехід на літній і зимовий час:

Підвищує ризик виникнення інфаркту міокарда, особливо у людей з проблемами серцево-судинної системи

Збільшує ризик розвитку діабету і серцево-судинних захворювань

Порушує тонус симпатичної нервової системи

Знижується працездатність, з'являється депресія, підвищена стомлюваність, порушується сон

Як знизити ризик впливу на здоров'я переведення годинників