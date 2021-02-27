Перевод часов на летнее время: когда повернуть стрелки на один час

Вред и польза для организма

Для "жаворонков" польза от перехода на летнее время очевидна. Но врачи подчеркивают, что к летнему переводу часов приспособиться гораздо сложнее. При этом противники перевода часов уверены в негативном влиянии смены режима на психоэмоциональное состояние организма. В целом, когда человеку нужно резко просыпаться на час раньше – это большой стресс для организма, особенно в первые дни.

По статистике, в первые дни после перевода часов увеличивается количество несчастных случаев и вызовов "Скорой помощи".

Медики рекомендуют заранее начинать менять режим сна. Можно начать за 2 недели и через каждые 2 дня вставать на 10 минут раньше. Тогда организм более мягко адаптируется к такому переходу.

Также врачи рекомендуют больше гулять на воздухе, чтобы в мозг поступало больше кислорода. Это поможет активизировать работу мозга, даже если вы заранее не меняли режим сна.

Кроме того, рекомендуется не переедать на ночь, употреблять витамины, уменьшить физические нагрузки в первые две недели после перехода на зимнее время и избегать стрессов.

Юридическая основа перевода времени

Традиционно в нашей стране перевод происходит два раза в год, начиная с 1996 года. Тогда Кабинет министров опубликовал постановление "О порядке исчисления времени нa территории Украины".

18 февраля 2021 года пресс-служба Верховной Рады сообщила, что Комитет по вопросам экономического развития рекомендовал депутатам принять за основу законопроект заместителя спикера ВР Руслана Стефанчука "Об исчислении времени в Украине" №4201.

Если законопроект примут, переход на зимнее и летнее время будет отменен, и по Киеву установят единое время, которое соответствует нынешнему зимнему – UTC +2. Автор документа ссылается на мнение большинства ученых, которые говорят о вреде перевода часов для здоровья. А что касается экономии, то его роль в расходах электроэнергии до сих пор не доказана.