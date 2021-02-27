Переведення годинників на літній час: коли повернути стрілки на одну годину

Переведення годинників на літній час 2021 в Україні відбудеться в останню неділю березня. Цього року воно припадає на ніч з 27 на 28 число. Стрілки годинника повернуть на одну годину вперед о 3:00.
В останню неділю жовтня 2020 відбулося переведення годинників на одну годину назад. Тоді Україна перейшла на зимовий час.
Для "жайворонків" користь від переходу на літній час очевидна. Але лікарі підкреслюють, що до літнього переведення годин пристосуватися набагато складніше. При цьому супротивники переведення годинників впевнені в негативному впливі зміни режиму на психоемоційний стан організму. В цілому, коли людині потрібно різко прокидатися на годину раніше – це великий стрес для організму, особливо в перші дні.
За статистикою, в перші дні після переведення годинників збільшується кількість нещасних випадків і викликів "Швидкої допомоги".
Медики рекомендують починати заздалегідь змінювати режим сну. Можна почати за 2 тижні та через кожні 2 дні вставати на 10 хвилин раніше. Тоді організм більш м'яко адаптується до такого переходу.
Також лікарі рекомендують більше гуляти на повітрі, щоб у мозок надходило більше кисню. Це допоможе активізувати роботу мозку, навіть якщо ви заздалегідь не змінювали режим сну.
Крім того, рекомендується не переїдати на ніч, вживати вітаміни, зменшити фізичні навантаження в перші два тижні після переходу на зимовий час і уникати стресів.
Традиційно в нашій країні переведення відбувається два рази на рік, починаючи з 1996 року. Тоді Кабінет міністрів опублікував постанову "Про порядок обчислення часу на території України".
18 лютого 2021 року пресслужба Верховної Ради повідомила, що Комітет з питань економічного розвитку рекомендував депутатам прийняти за основу законопроєкт заступника спікера ВР Руслана Стефанчука "Про обчислення часу в Україні" №4201.
Якщо законопроєкт приймуть, перехід на зимовий і літній час буде скасований, і по Києву встановлять єдиний час, що відповідає нинішньому зимовому – UTC +2. Автор документа посилається на думку більшості вчених, які говорять про шкоду переведення годинників для здоров'я. А що стосується економії, то його роль у витратах електроенергії по цей час не доведена.
Нагадаємо, що раніше ми розповідали, коли у 2021 році святкується Великдень.
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