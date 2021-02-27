Переведення годинників на літній час: коли повернути стрілки на одну годину

Шкоду і користь для організму

Для "жайворонків" користь від переходу на літній час очевидна. Але лікарі підкреслюють, що до літнього переведення годин пристосуватися набагато складніше. При цьому супротивники переведення годинників впевнені в негативному впливі зміни режиму на психоемоційний стан організму. В цілому, коли людині потрібно різко прокидатися на годину раніше – це великий стрес для організму, особливо в перші дні.

За статистикою, в перші дні після переведення годинників збільшується кількість нещасних випадків і викликів "Швидкої допомоги".

Медики рекомендують починати заздалегідь змінювати режим сну. Можна почати за 2 тижні та через кожні 2 дні вставати на 10 хвилин раніше. Тоді організм більш м'яко адаптується до такого переходу.

Також лікарі рекомендують більше гуляти на повітрі, щоб у мозок надходило більше кисню. Це допоможе активізувати роботу мозку, навіть якщо ви заздалегідь не змінювали режим сну.

Крім того, рекомендується не переїдати на ніч, вживати вітаміни, зменшити фізичні навантаження в перші два тижні після переходу на зимовий час і уникати стресів.

Юридична основа переведення часу

Традиційно в нашій країні переведення відбувається два рази на рік, починаючи з 1996 року. Тоді Кабінет міністрів опублікував постанову "Про порядок обчислення часу на території України".

18 лютого 2021 року пресслужба Верховної Ради повідомила, що Комітет з питань економічного розвитку рекомендував депутатам прийняти за основу законопроєкт заступника спікера ВР Руслана Стефанчука "Про обчислення часу в Україні" №4201.

Якщо законопроєкт приймуть, перехід на зимовий і літній час буде скасований, і по Києву встановлять єдиний час, що відповідає нинішньому зимовому – UTC +2. Автор документа посилається на думку більшості вчених, які говорять про шкоду переведення годинників для здоров'я. А що стосується економії, то його роль у витратах електроенергії по цей час не доведена.