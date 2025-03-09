Перевірте свою силу! Ось скільки часу потрібно вміти стояти у бічній планці
Бічна планка - ефективна вправа для зміцнення м'язів і покращення загальної фізичної форми. Але скільки часу потрібно стояти, щоб перевірити свої сили та витривалість?
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт Eat This, Not That!
Як довго потрібно стояти у боковій планці
Бічна планка перевіряє вашу витривалість преса та стабільність усього тіла. Ось на що вказує час вашої бічної планки:
- менше 15 секунд: ваша основна витривалість потребує серйозної роботи
- 15-30 секунд: гідне утримання, але є куди вдосконалюватися
- 30-60 секунд: у вас міцна основна сила та витривалість
- 60-90 секунд: ваша сила вище середнього
- 90+ секунд: тіло у чудовій формі
Така вправа - це завдання на стійкість усього тіла, яке виявляє слабкі сторони плечей і стегон. У той час як більшість вправ для преса спрямовані на тренування прямого м’яза живота, тоді як бічна планка розвиває потребу в бічній силі та стабільності, про яку часто не звертають уваги.
До того ж сприяє підтримці правильної постави, оскільки вона зміцнює м’язи, що відповідають за вертикальне положення тіла.
Регулярне виконання цієї вправи може значно покращити фізичну форму, знизити ризик травм і сприяти загальному здоров’ю.
Як покращити свої успіхи
Щоб покращити стояння в бічній планці, важливо працювати над силою, стабільністю та технікою. Ось кілька порад, які допоможуть досягти кращих результатів:
- Правильна техніка - переконайтесь, що тіло утворює пряму лінію від голови до п’ят. Не допускайте прогину в спині або підйому стегон занадто високо
- Виконуйте додаткові вправи для преса, такі як класична планка, вправи на стабільність і скручування, щоб покращити силу і витривалість
- Прогресивне збільшення часу - почніть з коротших інтервалів, наприклад, 15-20 секунд, і поступово збільшуйте час до 30-60 секунд або більше
- Утримання правильного положення плеча - переконайтесь, що ваше плече не перевантажене, і знаходиться точно над ліктем. Це допоможе уникнути травм і підтримувати стабільність
- Контролюйте своє дихання, не затримуйте його. Ритмічне дихання допомагає зберегти енергію на довший час
- Частіше тренуйтесь - для покращення результатів практикуйте планку регулярно, додаючи різноманітність вправ
Скільки часу потрібно стояти у бічній планці (фото: Freepik)
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