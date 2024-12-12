Перевірте себе: стилістка назвала 3 помилки, які заважають стильно виглядати у шапці (відео)

Як вибрати шапку

Матеріал: для зими вибирайте шапки із теплих матеріалів, таких як шерсть, кашемір, ангора або синтетичні утеплювачі.

Тип шапки: найпопулярнішими зимовими шапками є в'язані, хутряні, на флісі, капори, балаклави. Вибір залежить від ваших уподобань та температури на вулиці.

Розмір: шапка не повинна бути надто тісною або надто вільною. Вона має щільно сидіти на голові, не сповзати і не створювати дискомфорту.

Як носити шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Як носити шапку

Класичний стиль: для стриманішого образу вибирайте однотонні шапки, наприклад, темно-синю або чорну в'язану шапку. Вона буде поєднуватися з пальтом або шубою.

Вуличний стиль: можна носити об'ємні шапки або шапки з помпонами. Такі моделі гарно виглядають з пуховиками та парками.

Шапка і волосся: якщо у вас довге волосся, ви можете носити шапку з розпущеним волоссям (наприклад, трохи підвести його під шапку або залишити пасма назовні для стильного вигляду). Якщо хочете, щоб волосся не електризувалося, вибирайте шапки з натуральних матеріалів.

Шапка з шарфом та рукавичками: для гармонійного образу вибирайте аксесуари в одній колірній гамі або зі схожими візерунками.

Як носити шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Три помилки, які заважають стильно виглядати у шапці

"Якщо думаєте, що вам не пасують шапки, то вам ще просто ніхто не розповів, як правильно її носити", - зазначила Олена Шевченко.

Також вона поділилася простими правилами, як носити цей головний убір.

Перше правило: між шкірою та шапкою мають бути два пальці повітря.

Друге правило: вимірюємо відстань від носа до підборіддя - така сама відстань повинна бути від носа до чола. Це рівень посадки вашої шапки.

Третє правило: вгорі між головою та шапкою має бути вільний простір.