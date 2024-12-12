Проверьте себя: стилист назвала 3 ошибки, которые мешают стильно выглядеть в шапке (видео)

Как выбрать шапку

Материал: для зимы выбирайте шапки из теплых материалов, таких как шерсть, кашемир, ангора или синтетические утеплители.

Тип шапки: самыми популярными зимними шапками являются вязаные, меховые, на флисе, капоры, балаклавы. Выбор зависит от ваших предпочтений и температуры на улице.

Размер: шапка не должна быть слишком тесной или слишком свободной. Она должна плотно сидеть на голове, не сползать и не создавать дискомфорт.

Как носить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Как носить шапку

Классический стиль: для более строгого образа выбирайте однотонные шапки, например, темно-синюю или черную вязаную шапку. Она будет сочетаться с пальто или шубой.

Уличный стиль: можно носить объемные шапки или шапки с помпонами. Такие модели хорошо смотрятся с пуховиками и парками.

Шапка и волосы: если у вас длинные волосы, вы можете носить шапку с распущенными волосами (например, немного их подвести под шапку или оставить пряди наружу для стильного вида). Если хотите, чтобы волосы не электризовались, выбирайте шапки из натуральных материалов.

Шапка с шарфом и перчатками: для гармоничного образа выбирайте аксессуары в одной цветовой гамме или с похожими узорами.

Как носить шапку (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Три ошибки, которые мешают стильно выглядеть в шапке

"Если думаете, что вам не идут шапки, то вам еще просто никто не рассказал, как правильно ее носить", - отметила Елена Шевченко.

Также она поделилась простыми правилами, как носить этот головной убор.

Первое правило: между кожей и шапкой должны быть два пальца воздуха.

Второе правило: измеряем расстояние от носа до подбородка - точно такое же расстояние должно быть от носа до лба. Это уровень посадки вашей шапки.

Третье правило: вверху между головой и шапкой должно быть свободное пространство.