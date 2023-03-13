Перевірте, який глікемічний індекс продуктів у вашому меню: тримайте шпаргалку

Для бажаючих скинути вагу за допомогою перегляду раціону та підбору дієти рекомендують вилучати зі свого меню продукти з високим глікемічним індексом або так званими швидкими вуглеводами, замінивши їх ласощами з низьким ГІ.
Як зрозуміти, які продукти містять високий глікемічний індекс і розганяють апетит?
Тут на допомогу прийде "шпаргалка" про вміст ГІ у продуктах, якою поділилася експерт із харчування Наталія Мазурік у своєму Telegram.
Зазначимо, що глікемічним індексом називають відносний показник впливу вуглеводів у продуктах харчування на зміну рівня глюкози (цукру) у крові.
Вуглеводи з низьким рівнем ГІ засвоюються повільніше, вони вбираються та метаболізують, як наслідок викликають менше та повільне підвищення рівня цукру в крові.
Так, ГІ порівнює цю властивість для 100 г певного продукту і 100 г глюкози. Вважають рівень глікемічного індексу низьким - до 55, середнім - від 56 до 69, а високим - від 70.
Також ГІ продуктів пов'язані з їх калорійністю.
Для складання збалансованого меню, враховуючи якість вуглеводів у продуктах, допоможе наведений нижче список. Він буде корисним не лише охочим підтримувати стрункість фігури та прихильникам здорового способу життя, але - в першу чергу, важливий для людей з діабетом.
Такі дані дозволять підрахувати, які продукти у вашому раціоні мають високий ГІ, та зрозуміти, як швидко деякі ласощі підвищують цукор у крові.
Глікемічний індекс продуктів (з довідника збалансованого харчування):
Додамо, що експерти також рекомендують враховувати глікемічний індекс фруктів, пише Medfond. Річ у тім, що часто після ситного обіду ми закушуємо десертиком чи фруктами, а це - поганий підхід.
Фрукти з високим ГІ, хоч і малокалорійні, проте після їжі змусять знову шукати якийсь перекус.
"Краще зробити перерву і використовувати фрукти як перекус через годинку, дві. Це дозволить зняти різкі коливання рівня глюкози в крові та врівноважить ваш апетит", - йдеться в публікації.
Нагадаємо, раніше експерт висловилася про смажені та несмажені горіхи, і пояснила, в чому різниця для здоров'я.
А також перед цим ми писали про те, яку вівсянку нутріціологи не рекомендують їсти на сніданок.