Перевірте, який глікемічний індекс продуктів у вашому меню: тримайте шпаргалку

Зазначимо, що глікемічним індексом називають відносний показник впливу вуглеводів у продуктах харчування на зміну рівня глюкози (цукру) у крові.

Вуглеводи з низьким рівнем ГІ засвоюються повільніше, вони вбираються та метаболізують, як наслідок викликають менше та повільне підвищення рівня цукру в крові.

Так, ГІ порівнює цю властивість для 100 г певного продукту і 100 г глюкози. Вважають рівень глікемічного індексу низьким - до 55, середнім - від 56 до 69, а високим - від 70.

Також ГІ продуктів пов'язані з їх калорійністю.

Для складання збалансованого меню, враховуючи якість вуглеводів у продуктах, допоможе наведений нижче список. Він буде корисним не лише охочим підтримувати стрункість фігури та прихильникам здорового способу життя, але - в першу чергу, важливий для людей з діабетом.

Такі дані дозволять підрахувати, які продукти у вашому раціоні мають високий ГІ, та зрозуміти, як швидко деякі ласощі підвищують цукор у крові.

Глікемічний індекс продуктів (з довідника збалансованого харчування):

Авокадо - ГІ 10

Баклажан - ГІ 20

Банан (жовтий) - ГІ 60

Банан (зелений) - ГІ 45

Чорниця - ГІ 25

Квасоля сира - ГІ 35

Квасоля варена - ГІ 80

Рис білий - ГІ 70

Рис червоний - ГІ 55

Борошно біле - ГІ 85

Бісквіт - ГІ 70

Булка - ГІ 70

Буряк сирий - ГІ 30

Цибуля - ГІ 15

Спаржа - ГІ 15

Цукор - ГІ 70

Шоколад гіркий 70% - ГІ 25

Шоколад гіркий 80% - ГІ 20

Груша - ГІ 30

Інжир свіжий - ГІ 35

Інжир сушений - ГІ 40

Цукор коричневий - ГІ 70

Гранат - ГІ 35

Цукіні - ГІ 15

Хліб із полби - ГІ 50

Хліб рисовий - ГІ 70

Хліб з білої муки - ГІ 90

Хліб із цільного пшеничного борошна - ГІ 65

Хумус - ГІ 25

Йогурт знежирений - ГІ 25

Йогурт соєвий - ГІ 20

Какао - ГІ 20

Каша гречана - ГІ 40

Каша ячмінна - ГІ 70

Кукурудза - ГІ 65

Кус кус - ГІ 65

Мандарини - ГІ 30

Манго - ГІ 50

Мед - ГІ 60

Мигдаль - ГІ 15

Волоські горіхи - ГІ 15

Додамо, що експерти також рекомендують враховувати глікемічний індекс фруктів, пише Medfond. Річ у тім, що часто після ситного обіду ми закушуємо десертиком чи фруктами, а це - поганий підхід.

Фрукти з високим ГІ, хоч і малокалорійні, проте після їжі змусять знову шукати якийсь перекус.

"Краще зробити перерву і використовувати фрукти як перекус через годинку, дві. Це дозволить зняти різкі коливання рівня глюкози в крові та врівноважить ваш апетит", - йдеться в публікації.