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Смажені та несмажені горіхи. Експерт пояснила, у чому різниця для здоров'я

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Вівторок 28 лютого 2023 07:35
Смажені та несмажені горіхи. Експерт пояснила, у чому різниця для здоров'я Фото: Чим відрізняються смажені та несмажені горіхи (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Горіхи - це дуже поживний продукт, багатий на жири, білки і вітаміни. Але багато хто з нас не знає, в чому різниця для здоров'я між смаженими та несмаженими горіхами.

Про відмінність розповіла експерт із харчування Наталія Мазурік у своєму Telegram-каналі.

У чому різниця між смаженими та несмаженими горіхами?

Якщо говорити про вітаміни і мінерали, то в несмажених горіхах їх 100%, у смажених вони все ще зберігаються, але не в повному обсязі.

"Більшість вітамінів у горіхах є термостійкими, але потрібно робити поправку на температуру та спосіб смаження. Вітаміни B9 і С не стійкі до смаження", - повідомила експерт.

Так, більшість мінералів витримують високу температуру. Найбільше страждають йод і селен.

Якщо говорити про Омега 3 і Омега 6, то рівномірне прожарювання горіхів не вплине на склад цих жирних кислот.

"Але є інформація, що якщо смажити горіхи в олії або більше 6 годин, то жири окислюються, а продукти окиснення вже шкідливі", - зазначила Наталя.

У несмажених горіхах є антиоксиданти, а в смажених їх кількість деяких зменшується, якщо смажити від 30 хвилин при температурі 180 градусів.

Глікемічний індекс у смажених горіхів зростає, оскільки крохмаль у горіхах змінює форму.

Якщо говорити про смакові якості, то смажені горіхи мають більш насичений аромат та смак.

Нагадаємо, що раніше експерт пояснила, чому перекус круассаном - це не дуже хороша ідея.

Раніше ми писали про те, яку вівсянку нутріціологи не рекомендують їсти на сніданок.

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