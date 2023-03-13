RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Проверьте, какой гликемический индекс продуктов в вашем меню: держите шпаргалку

Фото: эксперт поделилась таблицей об гликемическом индексе продуктов (freepik.com)
Автор: Владимир Костырин

Для желающих сбросить вес с помощью пересмотра рациона и подбора диеты рекомендуют извлекать из своего меню продукты с высоким гликемическим индексом, или так называемыми быстрыми углеводами, заменив их лакомствами с низким ГИ.

Как же понять, какие продукты содержат высокий гликемический индекс и разгоняют аппетит?

Тут в помощь придет "шпаргалка" о содержании ГИ в продуктах, которой поделилась эксперт по питанию Наталия Мазурик в своем Telegram.

Отметим, что гликемическим индексом называют относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы (сахара) в крови.

Углеводы с низким уровнем ГИ усваиваются медленнее, они впитываются и метаболизируют, как следствие вызывают меньшее и медленное повышение уровня сахара в крови.

Так, ГИ сравнивает это свойство для 100 г определенного продукта и 100 г глюкозы. Принято считать уровень гликемического индекса низким - до 55, средним - от 56 до 69, а высоким - от 70.

Также ГИ продуктов связан с их калорийностью.

Для составления сбалансированного меню, учитывая качество углеводов в продуктах, поможет указанный ниже список. Он будет полезен не только желающим поддерживать стройность фигуры и сторонникам здорового образа жизни, но - в первую очередь, важен для людей с диабетом.

Такие данные позволят подсчитать, какие продукты в вашем рационе имеют высокий ГИ, и понять, как быстро некоторые лакомства повышают сахар в крови.

Гликемический индекс продуктов (из справочника сбалансированного питания):

  • Авокадо - ГИ 10
  • Баклажан - ГИ 20
  • Банан (желтый) - ГИ 60
  • Банан (зеленый) - ГИ 45
  • Черника - ГИ 25
  • Фасоль сырая - ГИ 35
  • Фасоль вареная - ГИ 80
  • Рис белый - ГИ 70
  • Рис красный - ГИ 55
  • Мука белая - ГИ 85
  • Бисквит - ГИ 70
  • Булка - ГИ 70
  • Свекла сырая - ГИ 30
  • Лук - ГИ 15
  • Спаржа - ГИ 15
  • Сахар - ГИ 70
  • Шоколад горький 70% - ГИ 25
  • Шоколад горький 80% - ГИ 20
  • Груша - ГИ 30
  • Инжир свежий - ГИ 35
  • Инжир сушеный - ГИ 40
  • Сахар коричневый - ГИ 70
  • Гранат - ГИ 35
  • Цуккини - ГИ 15
  • Хлеб из полбы - ГИ 50
  • Хлеб рисовый - ГИ 70
  • Хлеб из белой муки - ГИ 90
  • Хлеб из цельной пшеничной муки - ГИ 65
  • Хумус - ГИ 25
  • Йогурт обезжиренный - ГИ 25
  • Йогурт соевый - ГИ 20
  • Какао - ГИ 20
  • Каша гречневая - ГИ 40
  • Каша ячменная - ГИ 70
  • Кукуруза - ГИ 65
  • Кус кус - ГИ 65
  • Мандарины - ГИ 30
  • Манго - ГИ 50
  • Мед - ГИ 60
  • Миндаль - ГИ 15
  • Грецкие орехи - ГИ 15

Добавим, что эксперты также рекомендуют учитывать гликемический индекс фруктов, пишет Medfond. Дело в том, что часто после сытного обеда мы закусываем десертиком или фруктами, а это - нехороший подход.

Фрукты с высоким ГИ, хоть и малокалорийны, однако после еды заставят снова искать какой-либо перекус.

"Лучше сделать перерыв и использовать фрукты в качестве перекуса через часок, два. Это позволит снять резкие колебания уровня глюкозы в крови и уравновесит ваш аппетит", - говорится в публикации.

Напомним, ранее эксперт высказалась о жареных и нежареных орехах, и объяснила, в чем разница для здоровья.

А также перед этим мы писали о том, какую овсянку нутрициологи не рекомендуют есть на завтрак.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровое питаниеЗдоровая еда