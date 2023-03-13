Проверьте, какой гликемический индекс продуктов в вашем меню: держите шпаргалку

Для желающих сбросить вес с помощью пересмотра рациона и подбора диеты рекомендуют извлекать из своего меню продукты с высоким гликемическим индексом, или так называемыми быстрыми углеводами, заменив их лакомствами с низким ГИ.
Как же понять, какие продукты содержат высокий гликемический индекс и разгоняют аппетит?
Тут в помощь придет "шпаргалка" о содержании ГИ в продуктах, которой поделилась эксперт по питанию Наталия Мазурик в своем Telegram.
Отметим, что гликемическим индексом называют относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы (сахара) в крови.
Углеводы с низким уровнем ГИ усваиваются медленнее, они впитываются и метаболизируют, как следствие вызывают меньшее и медленное повышение уровня сахара в крови.
Так, ГИ сравнивает это свойство для 100 г определенного продукта и 100 г глюкозы. Принято считать уровень гликемического индекса низким - до 55, средним - от 56 до 69, а высоким - от 70.
Также ГИ продуктов связан с их калорийностью.
Для составления сбалансированного меню, учитывая качество углеводов в продуктах, поможет указанный ниже список. Он будет полезен не только желающим поддерживать стройность фигуры и сторонникам здорового образа жизни, но - в первую очередь, важен для людей с диабетом.
Такие данные позволят подсчитать, какие продукты в вашем рационе имеют высокий ГИ, и понять, как быстро некоторые лакомства повышают сахар в крови.
Гликемический индекс продуктов (из справочника сбалансированного питания):
Добавим, что эксперты также рекомендуют учитывать гликемический индекс фруктов, пишет Medfond. Дело в том, что часто после сытного обеда мы закусываем десертиком или фруктами, а это - нехороший подход.
Фрукты с высоким ГИ, хоть и малокалорийны, однако после еды заставят снова искать какой-либо перекус.
"Лучше сделать перерыв и использовать фрукты в качестве перекуса через часок, два. Это позволит снять резкие колебания уровня глюкозы в крови и уравновесит ваш аппетит", - говорится в публикации.
Напомним, ранее эксперт высказалась о жареных и нежареных орехах, и объяснила, в чем разница для здоровья.
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