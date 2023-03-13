Проверьте, какой гликемический индекс продуктов в вашем меню: держите шпаргалку

Отметим, что гликемическим индексом называют относительный показатель влияния углеводов в продуктах питания на изменение уровня глюкозы (сахара) в крови.

Углеводы с низким уровнем ГИ усваиваются медленнее, они впитываются и метаболизируют, как следствие вызывают меньшее и медленное повышение уровня сахара в крови.

Так, ГИ сравнивает это свойство для 100 г определенного продукта и 100 г глюкозы. Принято считать уровень гликемического индекса низким - до 55, средним - от 56 до 69, а высоким - от 70.

Также ГИ продуктов связан с их калорийностью.

Для составления сбалансированного меню, учитывая качество углеводов в продуктах, поможет указанный ниже список. Он будет полезен не только желающим поддерживать стройность фигуры и сторонникам здорового образа жизни, но - в первую очередь, важен для людей с диабетом.

Такие данные позволят подсчитать, какие продукты в вашем рационе имеют высокий ГИ, и понять, как быстро некоторые лакомства повышают сахар в крови.

Гликемический индекс продуктов (из справочника сбалансированного питания):

Авокадо - ГИ 10

Баклажан - ГИ 20

Банан (желтый) - ГИ 60

Банан (зеленый) - ГИ 45

Черника - ГИ 25

Фасоль сырая - ГИ 35

Фасоль вареная - ГИ 80

Рис белый - ГИ 70

Рис красный - ГИ 55

Мука белая - ГИ 85

Бисквит - ГИ 70

Булка - ГИ 70

Свекла сырая - ГИ 30

Лук - ГИ 15

Спаржа - ГИ 15

Сахар - ГИ 70

Шоколад горький 70% - ГИ 25

Шоколад горький 80% - ГИ 20

Груша - ГИ 30

Инжир свежий - ГИ 35

Инжир сушеный - ГИ 40

Сахар коричневый - ГИ 70

Гранат - ГИ 35

Цуккини - ГИ 15

Хлеб из полбы - ГИ 50

Хлеб рисовый - ГИ 70

Хлеб из белой муки - ГИ 90

Хлеб из цельной пшеничной муки - ГИ 65

Хумус - ГИ 25

Йогурт обезжиренный - ГИ 25

Йогурт соевый - ГИ 20

Какао - ГИ 20

Каша гречневая - ГИ 40

Каша ячменная - ГИ 70

Кукуруза - ГИ 65

Кус кус - ГИ 65

Мандарины - ГИ 30

Манго - ГИ 50

Мед - ГИ 60

Миндаль - ГИ 15

Грецкие орехи - ГИ 15

Добавим, что эксперты также рекомендуют учитывать гликемический индекс фруктов, пишет Medfond. Дело в том, что часто после сытного обеда мы закусываем десертиком или фруктами, а это - нехороший подход.

Фрукты с высоким ГИ, хоть и малокалорийны, однако после еды заставят снова искать какой-либо перекус.

"Лучше сделать перерыв и использовать фрукты в качестве перекуса через часок, два. Это позволит снять резкие колебания уровня глюкозы в крови и уравновесит ваш аппетит", - говорится в публикации.