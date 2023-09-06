Перевірка переселенців: що потрібно знати, щоб не втратити виплати

Перевірка місця проживання

Влада почала перевіряти фактичне місце проживання евакуйованих ще на початку вересня. Займається цим Національна соціальна сервісна служба. Про візит перевірки зазвичай повідомляють щонайменше за 2 дні.

Причин для перевірок може бути кілька:

Інформація про реєстрацію переселенців у межах однієї громади

Оповіщення про зміну фактичного місця знаходження

Результати верифікації відповідно до критеріїв призначення допомоги

Перевірка сім'ї

Як зазначала раніше віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, при ретельній перевірці сімей з дітьми було виявлено майже 60 тисяч випадків, коли двоє членів сім'ї подавали на виплати для тих самих дітей.

Тому зараз перевіряють також склад сім'ї, кількість дітей та їхнє місце проживання. Якщо виявлять неточності, попросять уточнити інформацію. Якщо буде виявлено помилку - виплати скасують.

Перевірка доходів

З 1 вересня набули чинності зміни щодо доходів переселенців. Претендувати на допомогу від держави не можуть:

Ті, хто купив новий транспортний засіб із роком випуску менш як 5 років тому. Окрім авто, яке було придбано волонтерами та передано на потреби оборони країни.

Ті, хто придбав ділянку землі, квартиру, будівлю вартістю понад 100 тисяч гривень (грубо кажучи, понад 3 тисячі доларів). Це не стосується житла, одержаного коштом державного чи місцевого бюджету. У цьому пункті можуть виникнути питання, кому житло допомогли купити волонтери.

Ті, хто має депозитні банківські рахунки у загальній сумі на суму понад 100 тисяч гривень. Тобто рахунки можуть бути в різних банках і на невелику суму.

Ті, хто придбав іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень. Не стосується тих, хто отримував іноземну валюту від благодійних організацій або купував її на оплату медичних, соціальних чи освітніх послуг.

Ті, хто має власне житло, розташоване не на територіях, де ведуться активні (можливі) бойові дії або які окуповані – якщо таке житло має площу понад 13,65 м2 на одного члена сім'ї.

Ті, хто перебувають за кордоном понад 30 днів

Ті, хто повернувся на своє місце проживання та реєстрації

Як не втратити виплати

Якщо у вас є якісь спірні моменти щодо фінансів - рахунки в банку, придбане житло чи автомобіль, і кошти для цього вам зібрали волонтери, подарували меценати - заручіться всіма необхідними документами, які зможуть підтвердити цей факт.

Якщо вас попередили про перевірку, будьте за вказаною адресою. Інакше можуть виплати скасувати. Якщо ж стався форс-мажор, то є шанс уникнути скасування допомоги. Для цього потрібно:

Протягом 14 днів звернутися до управління соціального захисту населення

Якщо людина була відсутня з поважної причини, то потрібно надати відповідні документи протягом 30 днів.

Що ще потрібно знати про виплати

Звертатися за оформленням допомоги на проживання тепер може лише один член сім'ї, а не кожен окремо.

Посібник призначатиметься лише на 6 місяців, але з можливістю продовжити цей термін ще на 6 місяців – для соціально вразливих сімей.

Розмір допомоги:

Для дітей та осіб з інвалідністю - 3000 гривень

Для всіх інших - 2000 гривень

Допомога на проживання можуть оформити ті, хто: