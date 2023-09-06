Перевірка переселенців: що потрібно знати, щоб не втратити виплати

В Україні багато вимушених переселенців, які переїхали чи евакуювалися до спокійніших регіонів і подалі від військових дій. Наразі практично всі переселенці мають право на допомогу від держави. Проте з'ясувалося, що частина громадян продовжує отримувати виплати навіть після повернення додому чи після переїзду за кордон.
Щоб урегулювати цю ситуацію, почалися масові перевірки переселенців і після виявлення невідповідності виплати можуть скасувати.
Які перевірки проводять зараз і в яких випадках можуть скасувати нарахування допомоги переселенцям – читайте у матеріалі Styler.
Влада почала перевіряти фактичне місце проживання евакуйованих ще на початку вересня. Займається цим Національна соціальна сервісна служба. Про візит перевірки зазвичай повідомляють щонайменше за 2 дні.
Причин для перевірок може бути кілька:
Як зазначала раніше віцепрем'єр-міністр Ірина Верещук, при ретельній перевірці сімей з дітьми було виявлено майже 60 тисяч випадків, коли двоє членів сім'ї подавали на виплати для тих самих дітей.
Тому зараз перевіряють також склад сім'ї, кількість дітей та їхнє місце проживання. Якщо виявлять неточності, попросять уточнити інформацію. Якщо буде виявлено помилку - виплати скасують.
З 1 вересня набули чинності зміни щодо доходів переселенців. Претендувати на допомогу від держави не можуть:
Якщо у вас є якісь спірні моменти щодо фінансів - рахунки в банку, придбане житло чи автомобіль, і кошти для цього вам зібрали волонтери, подарували меценати - заручіться всіма необхідними документами, які зможуть підтвердити цей факт.
Якщо вас попередили про перевірку, будьте за вказаною адресою. Інакше можуть виплати скасувати. Якщо ж стався форс-мажор, то є шанс уникнути скасування допомоги. Для цього потрібно:
Звертатися за оформленням допомоги на проживання тепер може лише один член сім'ї, а не кожен окремо.
Посібник призначатиметься лише на 6 місяців, але з можливістю продовжити цей термін ще на 6 місяців – для соціально вразливих сімей.
Розмір допомоги:
Для дітей та осіб з інвалідністю - 3000 гривень
Для всіх інших - 2000 гривень
Допомога на проживання можуть оформити ті, хто:
До речі, ми раніше писали, що в Україні планують повернути виплати деяким категоріям населення.
А ще розповідали, яку допомогу від держави можуть отримати багатодітні сім'ї.