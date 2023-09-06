Проверка переселенцев: что нужно знать, чтобы не потерять выплаты

В Украине много вынужденных переселенцев, которые переехали или эвакуировались в более спокойные регионы и подальше от военных действий. Сейчас практически все переселенцы имеют право на помощь от государства. Однако выяснилось, что часть граждан продолжает получать выплаты даже после возвращения домой или после переезда за границу.
Чтобы урегулировать эту ситуацию, начались массовые проверки переселенцев и после обнаружения несоответствия выплаты могут отменить.
Какие проверки проводят сейчас и в каких случаях могут отменить начисление помощи переселенцам - читайте в материале Styler.
Власти начали проверять фактическое место проживания эвакуированных еще в начале сентября. Занимается этим Национальная социальная сервисная служба. О визите проверки обычно сообщают минимум за 2 дня.
Причин для проверок может быть несколько:
Как отмечала ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук, при тщательной проверке семей с детьми было обнаружено почти 60 тысяч случаев, когда два члена семьи подавали на выплаты для одних и тех же детей.
Поэтому сейчас проверяют также состав семьи, количество детей и их место проживания. Если обнаружат неточности, то попросят уточнить информацию. Если будут обнаружена ошибка - выплаты отменят.
С 1 сентября вступили в силу изменения, которые касаются доходов переселенцев. Претендовать на помощь от государства не могут:
Если у вас есть какие спорные моменты по финансам - счета в банке, приобретенное жилье или автомобиль, и средства для этого вам собрали волонтеры, подарили меценаты - заручитесь всеми необходимыми документами, которые смогут подтвердить данный факт.
Если вас предупредили о проверке, то будьте по указанному адресу. Иначе могут выплаты отменить. Если же произошел форс-мажор, то есть шанс избежать отмены помощи. Для этого нужно:
Обращаться за оформлением помощи на проживание теперь может только один член семьи, а не каждый по отдельности.
Пособие будет назначаться только на 6 месяцев, но с возможностью продлить этот срок еще на 6 месяцев - для социально уязвимых семей.
Размер помощи:
Для детей и лиц с инвалидностью - 3000 гривен
Для всех остальных - 2000 гривен
Помощь на проживание могут оформить те, кто:
Кстати, ранее мы писали, что в Украине планируют вернуть выплаты некоторым категориям населения.
А еще рассказывали о том, какую помощь от государства могут получить многодетные семьи.