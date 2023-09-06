Проверка переселенцев: что нужно знать, чтобы не потерять выплаты

Проверка места проживания

Власти начали проверять фактическое место проживания эвакуированных еще в начале сентября. Занимается этим Национальная социальная сервисная служба. О визите проверки обычно сообщают минимум за 2 дня.

Причин для проверок может быть несколько:

Информация про регистрацию переселенцев в пределах одной общины

Оповещение о смене фактического места нахождения

Результаты верификации в соответствии с критериями назначения помощи

Проверка семьи

Как отмечала ранее вице-премьер-министр Ирина Верещук, при тщательной проверке семей с детьми было обнаружено почти 60 тысяч случаев, когда два члена семьи подавали на выплаты для одних и тех же детей.

Поэтому сейчас проверяют также состав семьи, количество детей и их место проживания. Если обнаружат неточности, то попросят уточнить информацию. Если будут обнаружена ошибка - выплаты отменят.

Проверка доходов

С 1 сентября вступили в силу изменения, которые касаются доходов переселенцев. Претендовать на помощь от государства не могут:

Те, кто купил новое транспортное средство с годом выпуска менее 5 лет назад. Кроме авто, которое было приобретено волонтерами и передано на нужды обороны страны.

Те, кто приобрел участок земли, квартиру, здание стоимостью свыше 100 тысяч гривен (грубо говоря, свыше 3 тысяч долларов). Это не касается жилья, полученного за счет государственного или местного бюджета. В этом пункте могут возникнуть вопросы к тем, кому жилье помогли купить волонтеры.

Те, у кого есть депозитные банковские счета в общей сумме на сумму свыше 100 тысяч гривен. То есть, счета могут быть в разных банках и на небольшую сумму.

Те, кто приобрел иностранную валюту или банковские металлы на сумму свыше 100 тысяч гривен. Не касается тех, кто получал иностранную валюту от благотворительных организаций или приобретал ее для оплаты медицинских, социальных или образовательных услуг.

Те, кто имеет собственное жилье, расположенное не на территориях, где ведутся активные (возможные) боевые действия или которые оккупированы - если такое жилье имеет площадь более 13,65 м2 на одного члена семьи.

Те, кто находится за границей более 30 дней

Те, кто вернулся на свое место проживания и регистрации

Как не потерять выплаты

Если у вас есть какие спорные моменты по финансам - счета в банке, приобретенное жилье или автомобиль, и средства для этого вам собрали волонтеры, подарили меценаты - заручитесь всеми необходимыми документами, которые смогут подтвердить данный факт.

Если вас предупредили о проверке, то будьте по указанному адресу. Иначе могут выплаты отменить. Если же произошел форс-мажор, то есть шанс избежать отмены помощи. Для этого нужно:

На протяжении 14 дней обратиться в управление социальной защиты населения

Если человек отсутствовал по уважительной причине, то нужно предоставить соответствующие документы на протяжении 30 дней.

Что еще нужно знать о выплатах

Обращаться за оформлением помощи на проживание теперь может только один член семьи, а не каждый по отдельности.

Пособие будет назначаться только на 6 месяцев, но с возможностью продлить этот срок еще на 6 месяцев - для социально уязвимых семей.

Размер помощи:

Для детей и лиц с инвалидностью - 3000 гривен

Для всех остальных - 2000 гривен

Помощь на проживание могут оформить те, кто: