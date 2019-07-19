Перевернули столы и побили посетителя: в Киеве разгромили лотерею (фото)

В Киеве в ночь на 19 июля группа мужчин разгромила Национальную лотерею. Инцидент произошел на Борщаговке, на улице Якуба Коласа, 23. Как сообщает "Информатор", хулиганы ворвались в здание лотереи, перевернули столы и ударили одного из посетителей.

Как сообщили очевидцы произошедшего, 5 или 6 парней были одеты в спортивные костюмы. После нападения на игорное заведение они сразу же скрылись с места преступления и больше их никто не видел.

Фото: в Киеве напали на Национальную лотерею (kiev.informator.ua)

На место происшествия выехала патрульная полиция и следственно-оперативная группа. Сейчас правоохранительные органы активно ведут расследование и пытаются идентифицировать личности нападавших на Национальную лотерею. Детали ЧП установит следствие.

Как мы ранее писали, в Киеве на девушку напал неадекватный маньяк. Это произошло в ночь на 12 июля на улице Драгоманова (Позняки). К счастью, девушке удалось отбиться от мужчины.

Читайте также как, в Киеве, на улице Грушевского, разгромили мемориал герою Небесной сотни Сергею Нигояну. Инцидент произошел в ночь, с 23 на 24 июня. Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор организации "С14" Сергей Мазур. Он сообщил, что неизвестный мужчина разбил лампадки, разорвал флаги и разбросал цветы.