Переведення годинників на літній час. Як вберегти здоров'я у цей непростий період

Перехід на літній час є щорічною подією, яка стала нормою в більшості країн світу. Однак не всі люди реагують на це явище однаково, адже такі зміни можуть вплинути на ритм сну та фізіологічні процеси в організмі.

Про те, яких порад варто дотриматись в період переводу годинника розповіла лікар та health-фахівець Уляна Вернер .

Коли і куди переводити стрілки

В Україні така зміна традиційно відбувається в останню неділю березня. Цього року в ніч з 25 на 26 число треба буде крутнути стрілки на годину вперед о 3:00. Втім сучасні гаджети самі справляються з цим завданням.

Для кого зміна часу може бути складною

Перехід на літній час може бути важким для багатьох людей, особливо для тих, хто має проблеми зі сном та адаптацією до нових режимів.

Нижче наведено кілька порад, які можуть допомогти правильно перенести переведення годинника

Як пережити непростий період

Почніть готуватися заздалегідь: декілька днів до переходу на літній час, намагайтеся лягати спати на годину раніше, щоб попередньо підготувати свій організм до нового графіка.

Підтримуйте здоровий режим сну: важливо мати достатньо годин відпочинку, щоб підтримати свій імунітет та загальне здоров'я. Намагайтеся спати принаймні 7-8 годин на добу.

Слідкуйте за своїм способом життя: включіть у свій розклад дня фізичну активність та різноманітний раціон, щоб підтримати свій організм.

Уникайте стресу: він може призвести до порушення сну та загального здоров'я. Намагайтеся уникати стресу та робіть все можливе, щоб зменшити його вплив на своє життя.

Поступово пристосовуйтесь до нового графіка: якщо вам важко адаптуватися одразу, намагайтеся змінювати його поступово, збільшуючи час, який ви проводите в ліжку на 15 хвилин кожного дня.

Зменште використання електронних пристроїв перед сном: телефони та комп'ютери, можуть заважати засипанню. Синє світло, яке випромінюється екраном, може спричиняти порушення циркадного ритму. Намагайтеся відмовитися від них на кілька годин перед сном.

Уникайте важкої їжі перед нічним відпочинком: вони можуть заважати якісному сну та сприяти пробудженню вночі.

Щільні фіранки на вікнах: щоб сонце не пробуджувало вас раніше, можна використовувати фіранки "блекаут", які не пропускають світло в кімнату.

І пам'ятайте, що ви - унікальні. Ті поради, які допоможуть одним, можуть бути недієвими саме для вас. Тому при будь-яких нетипових для вас симптомах зверніться до лікаря.