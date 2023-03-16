Перевод часов на летнее время. Как уберечь здоровье в этот непростой период

Переход на летнее время является ежегодным событием, ставшим нормой в большинстве стран мира. Однако не все люди реагируют на это явление одинаково, так как такие изменения могут повлиять на ритм сна и физиологические процессы в организме.

О том, каких советов следует придерживаться в период перевода часов, рассказала врач и health-специалист Ульяна Вернер .

Когда и куда переводить стрелки

В Украине такая перемена традиционно происходит в последнее воскресенье марта. В этом году в ночь с 25 на 26 число нужно будет крутнуть стрелки на час вперед в 3:00. Впрочем, современные гаджеты сами справляются с этой задачей.

Для кого смена времени может быть сложной

Переход на летнее время может быть трудным для многих людей, особенно для тех, кто испытывает проблемы со сном и адаптацией к новым режимам.

Ниже приведены несколько советов, которые могут помочь правильно перенести перевод часов.

Как пережить непростой период

Начните готовиться заранее: несколько дней до летнего перехода, старайтесь ложиться спать на час раньше, чтобы предварительно подготовить свой организм к новому графику.

Поддерживайте здоровый спящий режим: важно иметь достаточно часов отдыха, чтобы поддержать свой иммунитет и общее здоровье. Старайтесь спать как минимум 7-8 часов в сутки.

Следите за своим образом жизни: включите в расписание дня физическую активность и разнообразный рацион, чтобы поддержать свой организм.

Избегайте стресса: он может привести к нарушению сна и здоровья в целом. Старайтесь избегать стресса и делайте все возможное, чтобы снизить его влияние на свою жизнь.

Постепенно приспосабливайтесь к новому графику: если вам трудно адаптироваться сразу, старайтесь менять его постепенно, увеличивая время, которое вы проводите в постели на 15 минут каждый день.

Уменьшите использование электронных устройств перед сном: телефоны и компьютеры могут мешать засыпанию. Синий свет, излучаемый экраном, может вызвать нарушение циркадного ритма. Старайтесь отказаться от них на несколько часов перед сном.

Избегайте тяжелой пищи перед ночным отдыхом: они могут мешать качественному сну и способствовать пробуждению ночью.

Плотные занавески на окнах: чтобы солнце не пробуждало вас раньше, можно использовать занавески "блекаут", которые не пропускают свет в комнату.

И помните, что вы - уникальны. Те советы, которые помогут одним, могут быть бесполезными именно для вас. Поэтому при любых нетипичных для вас симптомах обратитесь к врачу.