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Перевод часов на летнее время. Как уберечь здоровье в этот непростой период

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Четверг 16 марта 2023 18:30
Перевод часов на летнее время. Как уберечь здоровье в этот непростой период Как уберечь здоровье во время перевода часов (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Переход на летнее время является ежегодным событием, ставшим нормой в большинстве стран мира. Однако не все люди реагируют на это явление одинаково, так как такие изменения могут повлиять на ритм сна и физиологические процессы в организме.

О том, каких советов следует придерживаться в период перевода часов, рассказала врач и health-специалист Ульяна Вернер.

Когда и куда переводить стрелки

В Украине такая перемена традиционно происходит в последнее воскресенье марта. В этом году в ночь с 25 на 26 число нужно будет крутнуть стрелки на час вперед в 3:00. Впрочем, современные гаджеты сами справляются с этой задачей.

Для кого смена времени может быть сложной

Переход на летнее время может быть трудным для многих людей, особенно для тех, кто испытывает проблемы со сном и адаптацией к новым режимам.

Ниже приведены несколько советов, которые могут помочь правильно перенести перевод часов.

Как пережить непростой период

  • Начните готовиться заранее: несколько дней до летнего перехода, старайтесь ложиться спать на час раньше, чтобы предварительно подготовить свой организм к новому графику.
  • Поддерживайте здоровый спящий режим: важно иметь достаточно часов отдыха, чтобы поддержать свой иммунитет и общее здоровье. Старайтесь спать как минимум 7-8 часов в сутки.
  • Следите за своим образом жизни: включите в расписание дня физическую активность и разнообразный рацион, чтобы поддержать свой организм.
  • Избегайте стресса: он может привести к нарушению сна и здоровья в целом. Старайтесь избегать стресса и делайте все возможное, чтобы снизить его влияние на свою жизнь.
  • Постепенно приспосабливайтесь к новому графику: если вам трудно адаптироваться сразу, старайтесь менять его постепенно, увеличивая время, которое вы проводите в постели на 15 минут каждый день.
  • Уменьшите использование электронных устройств перед сном: телефоны и компьютеры могут мешать засыпанию. Синий свет, излучаемый экраном, может вызвать нарушение циркадного ритма. Старайтесь отказаться от них на несколько часов перед сном.
  • Избегайте тяжелой пищи перед ночным отдыхом: они могут мешать качественному сну и способствовать пробуждению ночью.
  • Плотные занавески на окнах: чтобы солнце не пробуждало вас раньше, можно использовать занавески "блекаут", которые не пропускают свет в комнату.

И помните, что вы - уникальны. Те советы, которые помогут одним, могут быть бесполезными именно для вас. Поэтому при любых нетипичных для вас симптомах обратитесь к врачу.

Раньше мы писали, зачем нам переводить часы на летнее и зимнее время.

Кроме того, читайте, как кофе влияет на женский организм.

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