Переведення годинника на літній час: коли й куди крутити стрілки та як підготуватися

Коли переводимо годинники

Згідно з законами, стрілки переводять на літній час в останню неділю березня - на одну годину вперед. У 2024 році це буде в ніч з 30 на 31 березня. Годинник завжди переводять у вихідний день, щоб у людей був хоча б один день на адаптацію. Фактично, 31 березня ми будемо спати на одну годину менше.

Варто зазначити, що електронні девайси (комп'ютери, планшети, смартфони та все, що підключено до мережі) перейдуть на новий час автоматично. Вручну потрібно буде перевести старі мобільні телефони та механічні годинники.

Щоб не забути про переведення годинника, можна встановити собі нагадування на смартфоні. Особливо, якщо у вас на 31 березня запланована якась важлива подія чи зустріч. Також варто пам'ятати, що увесь транспорт почне 31 березня курсувати вже за літнім часом - від самого ранку.

Для чого переводять годинники

Вперше переведення годинника запровадили у Великобританії в 1908 році - з ціллю більш раціонально використовувати світлий час доби й економії електроенергії. Згодом цю практику підхопили й інші країни світу.

В Україні перехід на літній час регламентується постановою Кабінету міністрів від 13 травня 1996 року №509 "Про порядок обчислення часу на території України".

Згідно з цієї постанови, в Україні стрілки годинників переводять двічі на рік - у кінці березня на годину вперед - на літній час, у кінці жовтня на годину назад - на зимовий час. Разом з Україною годинники переводять у США, Британії, Канаді, Австралії, Мексиці, Ізраїлі, у більшості країн ЕС. Загалом - у 72 країнах світу.

Варто зазначити, що багаторічна практика використання переведення годинників дала зовсім мізерний результат в економії - усього 1-3%. Тому частина країн від цього відмовилася. Тим більше, що цей процес впливає на самопочуття людей і багато кому потрібно до декількох тижнів для адаптації та переходу на новий графік.

Чому переведення годинника не скасують?

Питання скасування переведення годинників обговорюється вже не один рік - як в Україні, так і в країнах ЕС. Наприклад, для нашої країни природнім є саме зимовий час.

У 2021 році Верховна Рада намагалась скасувати цю практику, але законопроєкт не був підтриманий у другому читанні. У ЕС так само хотіли завершити переведення годинників у жовтні 2021 року, але відклали це рішення через пандемію.

Як підготуватися до переведення годинника

У середньому людині на адаптацію потрібно від 3 до 10 днів. Варто починати підготовку вже за декілька днів до переведення годинника, щоб увійти у новий режим плавно.

Перше, що треба зробити - щодня посувати ваш час засинання та пробудження на 10 хвилин. Тобто, лягати спати трошки раніше і поставити будильник на 10-15 хвилин раніше. За тиждень ви поступово перелаштуєтеся вставати на годину раніше.

Варто також посувати режим харчування. Особливо, якщо ви чітко дотримуєтеся графіка прийому їжі. Це дозволить уникнути дискомфорту у шлунку і плавно налаштує ваші внутрішні органи.

Намагайтеся частіше гуляти на свіжому повітрі за будь-якої погоди - це допомагає наситити організм киснем.

Фізичні тренування посуньте на ранок, аби ввечері не перенавантажувати організм.

По можливості, уникайте будь-якого стресу та намагайтеся зменшити напругу та тривожність.

Облаштуйте ваше спальне місце так, щоб отримати максимум користі від сну: комфортний режим температури та вологи, затемнення вночі, провітрювання зранку та перед сном.