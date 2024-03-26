Перевод часов на летнее время: когда и куда крутить стрелки и как подготовиться

Когда переводим часы

Согласно законам, стрелки переводят на летнее время в последнее воскресенье марта – на один час вперед. В 2024 году это будет в ночь с 30 на 31 марта. Часы всегда переводят в выходной день, чтобы у людей был хотя бы один день на адаптацию. Фактически 31 марта мы будем спать на один час меньше.

Стоит отметить, что электронные девайсы (компьютеры, планшеты, смартфоны и все, что подключено к сети) автоматически перейдут на новое время. Вручную необходимо будет перевести старые мобильные телефоны и механические часы.

Чтобы не забыть перевод часов, можно установить себе напоминание на смартфоне. Особенно если у вас на 31 марта запланировано какое-то важное событие или встреча. Также стоит помнить, что весь транспорт начнет 31 марта курсировать уже летом - с самого утра.

Для чего переводят часы

Впервые перевод часов был введен в Великобритании в 1908 году - с целью более рационально использовать светлое время суток и экономию электроэнергии. Впоследствии эту практику подхватили и другие страны мира.

В Украине переход на летнее время регламентируется постановлением Кабинета министров от 13 мая 1996 №509 "О порядке исчисления времени на территории Украины".

Согласно этому постановлению, в Украине стрелки часов переводят дважды в год – в конце марта на час вперед – на летнее время, в конце октября на час назад – на зимнее время. Вместе с Украиной часы переводят в США, Британии, Канаде, Австралии, Мексике, Израиле и большинстве стран ЕС. Всего – в 72 странах мира.

Стоит отметить, что многолетняя практика использования перевода часов дала совсем скудный результат в экономии – всего 1-3%. Потому часть стран от этого отказалась. Тем более что этот процесс влияет на самочувствие людей и многим нужно до нескольких недель для адаптации и перехода на новый график.

Почему перевод часов не отменят?

Вопрос отмены перевода часов обсуждается уже не один год – как в Украине, так и в странах ЕС. Например, для нашей страны естественно само зимнее время.

В 2021 году Верховная Рада пыталась упразднить эту практику, но законопроект не был поддержан во втором чтении. В ЕС также хотели завершить перевод часов в октябре 2021 года, но отложили это решение из-за пандемии.

Как подготовиться к переводу часов

В среднем человеку на адаптацию требуется от 3 до 10 дней. Следует начинать подготовку уже за несколько дней до перевода часов, чтобы войти в новый режим плавно.

Первое, что нужно сделать – ежедневно подвигать ваше время засыпания и пробуждения на 10 минут. То есть, ложиться спать немного раньше и поставить будильник на 10-15 минут раньше. Через неделю вы постепенно перестроитесь вставать на час раньше.

Следует также подходить режим питания. Особенно, если вы четко соблюдаете график приема пищи. Это позволит избежать дискомфорта в желудке и плавно настроит ваши внутренние органы.

Старайтесь почаще гулять на свежем воздухе в любую погоду – это помогает насытить организм кислородом.

Физические тренировки сдвиньте на утро, чтобы вечером не перегружать организм.

По возможности избегайте любого стресса и старайтесь снизить напряжение и тревожность.

Устройте ваше спальное место так, чтобы получить максимум пользы от сна: комфортный режим температуры и влаги, затемнение ночью, проветривание с утра и перед сном.